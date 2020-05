Dijon Métropole : 400 nouveaux vélos prochainement en location

En plein déconfinement, Dijon Métropole a voté ce jeudi 14 mai l'adoption de plusieurs mesures pour favoriser la pratique du vélo comme moyen de transport. En tout, c'est une enveloppe d'un million d'euros qui vient d'être débloquée pour "amplifier le développement du vélo sur le territoire métropolitain".

Dans les faits, les mesures prévoient :

- La mise à disposition de 400 vélos supplémentaires en location longue durée.

- La gratuité jusqu'au 2 juin des abonnements 24h à DiviaVélodi

- Le recrutement en juillet d'un chargé de missions consacré au "vélo et à la mobilité active". Il sera responsable de "l'application du plan d’aménagements cyclables, du traitement des discontinuités cyclables et autres points noirs du réseau".

Les associations veulent la création de pistes cyclables

Ce vote intervient quelques jours après la publication d'une lettre ouverte signée par plusieurs associations de la métropole. Pour accompagner la pratique du vélo pendant le déconfinement, ces dernières réclamaient notamment la création de pistes cyclables temporaires.

Rappelant que "le sentiment d’insécurité et la peur du trafic motorisé", sont l'un des freins essentiels à la pratique du vélo en ville, elles demandaient à ce qu'une partie de la voie sur les "les axes en 2x2 voies et ceux qui accueillent des axes de transports en commun les plus fréquentés en temps normal", soit réservée aux cyclistes.