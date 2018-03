Dijon : à partir du 15 mars on pourra payer le stationnement par carte bancaire

Par Anne Pinczon du Sel, France Bleu Bourgogne

Plus besoin de chercher l'appoint au fond de ses poches ou de son sac à main : les horodateurs nouvelle génération vont fleurir dans les rues de Dijon à partir du 15 mars. Et on pourra payer par carte bancaire.