Dijon : attention aux travaux sur la RN274 du 2 au 4 octobre

Attention aux travaux sur la RN274 à Dijon à partir de ce lundi. Des perturbations sont à prévoir entre l'échangeur n°45 de Franche-Comté et l'échangeur n°47 de Beauregard. Ce trajet sera perturbé dans le sens Nord-Sud entre 20h00 et 6h00 du matin, une déviation est mise en place.

La Direction interdépartementale des routes Centre-Est (DIRCE) informe que des travaux de réfection de chaussées vont avoir lieu sur la RN 274 à Dijon. Ils se situeront entre l'échangeur n°45 de Franche-Comté et l'échangeur n°47 de Beauregard, entre 20 heures et 6 heures du matin, de lundi à mardi puis de mardi à mercredi. Le circulation sera remise en place la journée entre 6h00 et 20h00.