Dijon : beaucoup de nouveautés pour le réseau de transports en commun Divia à partir du 28 août

A partir du 28 août, le réseau DiviaMobilités va évoluer et adapter des itinéraires de lignes. Le but, c'est de proposer des liaisons "plus rapide et directe vers le centre-ville" et une desserte des nouveaux quartiers et points d'attractivité de Dijon métropole.

Pas de changement pour les trams

Les lignes T1 et T2 restent identiques.

Les lignes trams Divia à Dijon - Divia

Création de 2 nouvelles Lianes :

Les changements concernent la L4 - Divia

Une nouvelle ligne « nature » :

La ligne B12 permettra de profiter du patrimoine naturel de Dijon en reliant Plombières les Dijon au Parc de la Colombière en passant par le Lac Kir.

Pour découvrir l'ensemble des nouveautés sur les lignes de bus, Divia lance un nouveau site internet détaillant ligne par ligne les trajets, les horaires et les modalités.

Une nouvelle offre de soirée pour Chevigny-Saint-Sauveur :

La ligne Flex’Night reliera de façon directe l’arrêt Cap-Vert avec une amplitude horaire élargie jusqu’à 1h du matin

Des lignes de proximité mixant départs réguliers et à la demande :

Lignes R

F43

B10

L8

Divia va aussi proposer de nouvelles dessertes vers les bassins de l’emploi comme la F44 Les Parcs d’Oscara et F45 ZA de Chenôve.

Les lignes qui passent à la demande

Les lignes R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, F43, L8, B10 nécessitent désormais une réservation préalable du trajet pour certains créneaux horaires. Ils seront identifiés sur la fiche horaire.

Ces trajets sont réservables de 30 jours avant et jusqu’à 17h la veille du déplacement (le samedi pour un trajet le lundi).