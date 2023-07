Dijon: Bus et Trams jusqu'à 20H30 ce mardi

Une heure et demi de service en plus, contrairement à ce qui a été annoncé hier, Divia revoit ses horaires, et promet d'assurer son service jusqu'à 20H30 ce mardi 4 juillet.

Le retour à la normale n'est pas encore formellement fixé. "Tout dépendra de l'évolution de la situation" précise le service de transport.