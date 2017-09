Dijon : de nouveaux travaux sur la lino et sur la rocade Est

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est va procéder à des travaux d'entretien sur la RN 274 Rocade Est et la Lino à Dijon à compter de ce lundi 11 septembre et jusqu'au 26 septembre. Ces travaux seront réalisés de nuit.

Dans le cadre du programme d'entretien du réseau routier national, la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est va procéder à des travaux d'entretien annuekl de balayage, signalisation horizontale , fauchage et nettoyage des ouvrages hydrauliques de la RN274, Rocade Est et Linon dans les deux sens de circulation. Cela concerne la portion comprise entre les diffuseurs de Beauregard et de Plombières-les-Dijon. Ces travaux sont réalisés de nuit, entre 20H30 et 6H du matin et ils vont nécessiter la fermeture de la RN274 en sept sections avec mise en place de déviations.

- En direction de Paris

- section entre les diffuseurs de Beauregard et Franche Comté

- section entre les diffuseurs Franche-Comté et Cracovie

- section entre les diffuseurs Cracovie et Ahuy.

- En direction de Lyon

- section entre les diffuseurs Ahuy et Cracovie

- section entre les diffuseurs de Cracovie et Franche-Comté

- section entre les diffuseurs de Franche-Comté et Beauregard

Suivant les sections impactées, certaines bretelles des diffuseurs seront également fermées.