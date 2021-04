Dijon : des bretelles d’accès à la rocade fermées pendant deux nuits

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est va fermer les bretelles d’accès à la RN 274 (Rocade de Dijon), dans le sens Sud-Nord aux échangeurs de Quétigny et de Mirande (Côte-d'Or), de 21h à 6h, les nuits du 19 au 20 et du 20 au 21 avril 2021.

Un panneau jaune signalant une route barrée à cause de travaux. 03 juin 2020.

Des travaux vont entraîner un arrêt du trafic pendant les nuits du 19 au 20 et du 20 au 21 avril 2021. La circulation sera déviée entre 21 h et 6h à partir de l’échangeur de Mirande (Côte-d'Or) par les routes métropolitaines pour rejoindre la RN 274 à l’échangeur de l’Arc. Vous êtes invités à la plus grande prudence sur les itinéraires de déviation.

La carte des déviations mises en place - Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est