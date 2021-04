Dijon : des travaux de nuit sur la LiNo cette semaine

Voilà des travaux qui ne devraient pas entraîner trop de perturbations étant donné que la plupart des automobilistes côte-d'oriens sont concernés par le couvre-feu à partir de 19h et par les mesures de confinement qui empêchent de se déplacer à plus de 10km de chez soi. Mais des travaux d'entretien de la LiNo vont être réalisés de nuit cette semaine et des déviations seront mises en place.

Les travaux vont commencer dans la nuit de mardi à mercredi entre 20h et 6h du matin. Le tronçon entre l'échangeur d'Ahuy et celui de Cracovie sera fermé à la circulation dans le sens Nord-Sud. Dans la nuit de mercredi à jeudi, c'est la partie entre l'échangeur de Malines et celui de Franche-Comté qui sera fermé à la circulation. La dernière partie des travaux cette semaine aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi entre l'échangeur de Franche-Comté et celui de Beauregard.

La semaine prochaine, les travaux d'entretiens auront lieu cette fois dans le sens Sud-Nord entre le 12 et le 15 avril.