Dijon : des travaux pour faire sauter le bouchon de la LiNo

Est-ce le début de la fin pour un des plus célèbres bouchons de la rocade de Dijon ? Des travaux débutent aujourd'hui pour faire sauter le blocage qui se produit tous les jours au niveau d'Ahuy. La LiNo (pour Liaison Nord) est célèbre pour ses ronds points qui forment un goulot d'étranglement sur cette voie rapide. Pour solutionner le problème, l'État entreprend de créer ... un nouveau rond point. Il ne sera pas sur la LiNo , mais juste en amont entre la commune d'Ahuy et la rocade, et c'est lui qui va servir de nouvelle bretelle d'accès

ⓘ Publicité

Ce qui existe actuellement... - Capture écran Google Maps

Et ce qui va être réalisé - DREAL Bourgogne-Franche-Comté

Cela devrait grandement faciliter l'entrée et la sortie pour toutes les personnes qui vont soit sur la zone commerciale au sud, soit sur la commune d'Ahuy au nord.

Les engins de chantier sont déjà en place et les lignes sont tracées sur le sol. "Ici tout le monde parle de cela" indique Johan Pitois, le patron du bar "Les Acacias" à Ahuy. "C'est vrai que c'est toujours difficile aux heures de pointe, on attend un quart d'heure à une demi-heure pour accèdera dès fois à la LiNo tellement la circulation est saturée. Donc ce sera forcément mieux, mais il faudra patienter. On nous parle de six mois de travaux."

A gauche de la route, le tracé d'une des futures bretelles © Radio France - Olivier Estran

Jerôme, lui est plus dubitatif. Ce père de famille fait la route tous les jours pour accompagner son fils au collège "à 8H24 précises. Il faut donc toujours anticiper" précise-t-il. "Moi je pense que cela ne résoudra pas grand chose, car on garde le rond-point sur la rocade. Il y aura toujours de gros ralentissements."

C'est vrai le rond point reste en place. Il va continuer à ralentir tous ceux qui iront tout droit. Pour les autres le nouveau rond point va servir de bretelles d'accès. Ludo est presque convaincu "Ce sera cent fois mieux, mais on aurait pu faire dès le départ des bretelles d'accès comme sur les autoroutes. On se demande bien pourquoi nos "têtes pensantes" ont voulu réduire la circulation sur une voie rapide à la création de la rocade."

Pas de coupure de la LiNo

Les travaux s'élèvent à trois millions d'euros vont se dérouler en deux phases. La première, en rouge sur le plan ci-dessus doit durer deux mois et créer deux nouvelles voies d'accès vers l'Est en direction de la Toison-d'Or. La deuxième (en bleue) "d'une durée équivalente" amènera ensuite vers l'ouest, en direction de Plombières-les-Dijon. Le tout est prévu sur quatre mois.

"Durant les travaux, la circulation sur la LiNo sera maintenue dans les deux sens de circulation. La circulation entre Dijon et Ahuy sur la RM107a sera également maintenue. La mise en place d’alternats à feux, nécessaires à la réalisation de ces travaux, limitera toutefois la capacité de la RM107a et la fluidité du trafic dans ce secteur. Les usagers seront invités à éviter le secteur en suivant des itinéraires conseillés permettant de rejoindre l’échangeur Pompidou" précise un communiqué de la Direction Régionale de l'Environnement , de l'Aménagement et du Logement.