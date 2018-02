Dijon, France

Il y a dix ans cette année, l'association "La bécane à Jules" s'installait de nouveaux locaux au 17 rue de l'Île à Dijon. Depuis, elle a parcouru un chemin impressionnant, entre changement de statut, développement d'une marque de vélo et l'instauration d'une véritable culture vélo à Dijon. Et les projets ne manquent pas. "La bécane à Jules" envisage désormais de fabriquer des accessoires à partir de matériel de récupération. Sa directrice, Cécile Noël, vient même de recevoir un prix pour aider à financer ses projets.

Quel bilan pour ces dix années ?

Au cours de ces dix années écoulées, "la Bécane à Jules" a su accompagner l'évolution des cyclistes et de la culture vélo, et même l'évolution du profil des cyclistes. Désormais, Cécile Noël, s'en aperçoit en discutant avec eux, "de plus en plus de personnes croient au vélo comme possible en matière de mobilité. C'est un grand changement par rapport au moment où a été créée la structure" se réjouit la directrice, car à l'époque, ils n'étaient qu'une poignée de bénévoles à croire aux vertus du vélo pour lutter contre la pollution de l'air et le réchauffement climatique.

Ceci dit, la bécane à Jules n'a pas totalement le sentiment d'avoir réussi son pari en voyant les combats anti vélo dans certaines villes ou à Paris, où les batailles pour éviter le stationnement sur les voies cyclables, qui reste encore parfois d'actualité. Heureusement, de plus en plus, le grand public et les élus commencent à être convaincus par les bienfaits du vélo. Cécile Noël estime par ailleurs que le pari sera complètement relevé lorsque les personnes ayant moins de trois kilomètres à parcourir choisiront la petite reine plutôt que de prendre systématiquement la voiture, comme c'est la majorité des cas encore à l'heure actuelle.

Quelle fréquentation pour "la Bécane à Jules" ?

Pour déterminer précisément le nombre de personnes qui fréquentent les locaux de "la Bécane à Jules" est un peu difficile, notamment du fait de son changement de statut. Au départ, c'était une association donc avec une adhésion obligatoire, mais désormais c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Du temps de l'association, on comptait à peu près 1 200 abonnés par an, mais maintenant, l'abonnement ne concerne que l'atelier de réparation et l'an dernier, il y en a eu 420, mais la Bécane à Jules vend à peu près trois cents vélo par an et l'an passé plus de 1800 personnes sont venues soit acheter des vélos ou des pièces ou encore se renseigner dans les locaux de la rue de l'ïle.

Quels projets pour 2018 ?

Cette année, la Bécane à Jules compte renforcer et développer la marque de vélos refabriqués "Refab' Dijon" créée il y a quatre ans et qui commence vraiment à décoller y compris hors de la capitale des Ducs de Bourgogne. Il s'agit de vélos à la carte selon les désirs et les choix des personnes, et du coup, de créer et développer également une marque d'accessoires en matériaux de réemploi. Un projet qui vient de recevoir un prix bpi pour continuer à avancer. C'est d'ailleurs une fierté pour Cécile Noël car cela veut dire que "le projet est de plus en plus mature et cela permet aussi de bénéficier de conseils de coacth. Cela signifie surtout qu'on avance dans notre structure et notre marché".

Retrouvez l'interview de Cécile Noël, la directrice de "La Bécane à Jules" sur France bleu Bourgogne ce mercredi 21 février à 6H43 et 8H12.