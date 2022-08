Dijon : encore un samedi perturbé dans les transports en commun le 20 août

Comme tous les fins de semaine cet été, le syndicat CGT de Keolis Dijon appelle les conducteurs des bus et tram du réseau dijonnais Divia à la grève. Le préavis a été déposé et le trafic s'annonce donc une nouvelle fois perturbé. Voici le détail pour des prévisions pour les bus et les trams pour ce samedi 20 août.

Tramway – de 5h30 à 00h15 :

T1 et T2 : un tram toutes les 15 minutes de 5h30 à 20h30 puis un tram toutes les 30 minutes jusqu’à 00h15

Bus – de 6h15 à 00h15 :

Les Lianes proposent un bus toutes les 20-30 min

proposent un bus toutes B11, B12, B14 et B15 toutes les 25-35 min

B10, B13, B16 et F42 toutes les 40-50 min

Corol - B18 : Pas de circulation

Fonctionnement normal : City - B17, B19, B20, B21, B22 – P30, P31, P33 – DiviAccès