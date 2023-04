Dijon : jeunes et ados dans la peau d'un pilote de ligne

"Qu'est-ce-que tu as fait pendant tes vacances ? Eh bien j'ai appris a poser un Boeing 747 et à diriger un avion de chasse !" Voilà ce qu'une centaine d'ados et de jeunes adultes vont pouvoir raconter à leur copains et copines. Durant deux jours, le centre social Leo Lagrange "Baudelaire", basé dans le nord de Dijon invite certains de ses adhérents à découvrir les métiers de l'aviation.

C'est un partenariat avec Boeing. Dans une salle, on trouve deux cockpits d'avions avec des simulateurs de vol. On peut aussi expérimenter les sensations d'un pilote de chasse avec un casque de réalité virtuelle. Le tout complété par des quizz, et une expo qui présente tous les métiers de l'aéronautique.

Dany, très concentré à l'approche de son atterrissage © Radio France - Olivier Estran

Qu'est ce que Boeing, avionneur américain , vient faire dans un centre social direz vous ? Eh bien, le but c'est justement de faire tomber les barrières, et convaincre les jeunes que ces métiers réputés très techniques peuvent se trouver à la portée de tous.

On le vérifie avec le plus impressionnant des simulateurs. Une réplique de cockpit de Boeing 747 avec manettes de gaz, multitude de boutons, manche à balai et pédales de commandes. Face à nous, quatre écrans figurent les fenêtres de l'avion. "Ce simulateur est un des appareils que j'ai mis au point" déclare Jean-Michel Capron, instructeur de l'association DécouvAIRte. "Et pourtant je n'ai pas passé mon bac, j'ai arrêté les études en 4°, mais j'ai toujours été passionné d'aviation. Sans avoir de relations, ou de membres de ma famille dans ce milieu, je me suis accroché et j'ai repris des formations. Je suis aujourd'hui pilote d'avion et instructeur. Je travaille avec Boeing et les Aéroports de Paris. C'est la preuve que l'on peut réussir dans ces métiers."

Jean-Michel Capron a conçu ces simulateurs en partenariat avec Boeing © Radio France - Olivier Estran

Une grande variété de métiers

"Evidemment, je ne suis pas là pour vendre du rêve à tous ces jeunes. Je leur dis qu'il y aura du travail à faire pour réussir, mais il y a une quantité de métiers qui leur sont ouverts. Sans être pilote de ligne, steward ou hôtesse, le monde de l'aviation a aussi besoin d'agents de sécurité ou de chaudronniers : un métier où l'on travaille plus aujourd'hui avec des logiciels informatiques qu'avec un fer à souder" souligne Jean-Michel Capron.

Serena a déjà les yeux qui brillent. A 14 ans, cette collégienne de Dijon rêve de devenir hôtesse de l'air, et cette journée avec des professionnels a tout pour lui plaire. "Je n'ai pris l'avion qu'une fois dans ma vie, mais cela a été un déclic. J'ai été fascinée par les hôtesses et leur métier. On voyage, on voit le monde entier, il faut être douée pour les langues étrangères, mais je vais tout faire pour réussir" assure la jeune fille

Serena, 14 ans collégienne dijonnaise a un coup de cœur pour son futur métier © Radio France - Olivier Estran

Après les ados, le centre social Leo Lagrange de Dijon reçoit ce mercredi 19 avril, les 17-25 ans. Inutile de se précipiter, les inscriptions sont déjà closes. En deux jours, 90 ados et jeunes adultes auront pu approcher ces métiers de l'aviation