Dijon : Keolis sera gestionnaire du réseau DIVIA jusqu'en 2022

Conseil de Communauté de la Communauté Urbaine Grand Dijon a eu lieu hier soir. Parmi les nombreux points examinés, l'approbation d'une délégation de service public à la société Keolis pour le réseau DIVIA. Kéolis est déjà gestionnaire du réseau Divia depuis 2004.

La société Kéolis était la seule et unique candidate à l'appel d'offre visant à déléguer la gestion des transports en commun du Grand Dijon. Sur proposition du président du Conseil de Communauté de la Communauté Urbaine Grand Dijon, François Rebsamen, elle a été désignée pour bénéficier de la délégation de service public pour les 6 prochaines années.

La société voit sa surface de collaboration avec le Grand Dijon s'accroître, puisque, sous le nom de "Keolis Dijon Mobilités", elle devrai s'occuper de la gestion du réseau de bus et de tramways, des parkings en ouvrage, de service de fourrière, du stationnement sur voirie, et du service de locations de vélos. Pour ces deux derniers points, Keolis s'appuiera sur deux autres sociétés, Effia et Cykleo.

Cette délégation de service public concerne 24 communes du Grand Dijon et prévoit d'autres mesures : le remplacement des véhicules de la ligne de coeur de ville DiviaCity par des véhicules électriques, le renouvellement intégral du parc de vélos et des stations Vélodi, la rénovation complète des parkings souterrains et le renouvellement des véhicules assurant le transport des personnes handicapées.