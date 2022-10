Dijon : la Lino fermée dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 octobre pour un exercice de sécurité

Dans le cadre de ses obligations réglementaires liées à l’exploitation du tunnel de TALANT, ouvrage souterrain d’une longueur supérieure à 300 m, la préfecture, en lien avec la direction interdépartementale des routes centre-est (DIRCE), gestionnaire du tunnel, organise un exercice de sécurité dans la nuit du 12 au 13 octobre

De nombreux objectifs à tester

Cet exercice grandeur nature a pour but de tester :

• la chaîne d’alerte prévue par le plan d’intervention et de sécurité du tunnel (PIS) ;

• la réponse opérationnelle des acteurs identifiés pour l’exercice ;

• la mise en œuvre du dispositif « organisation de la réponse des secours – nombreuses victimes (ORSEC NOVI) » et du plan de gestion du trafic (PGT) ;

• la coordination inter-services et l’accueil multi-sites des impliqués ;

• la mise en place et l’activation de la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP) ;

• la mise en place des outils informatiques de suivi des opérations et des victimes ;

• la communication de crise et les communications inter-services

Quel scénario pour cet exercice ?

Le scénario d'un accident impliquant un bus et deux voitures à l'intérieur de l'édifice a été retenu. Il doit conduire à la fermeture de la LINO (RN 274) entre 22H00 et 02H00. Ces horaires de coupure ont été choisis en dehors des heures de pointe afin de limiter la gêne occasionnée aux usagers.

Une grosse mobilisation de tous les services

Cet exercice va mobiliser de nombreux services :

• la préfecture de la Côte-d’Or (direction des sécurités / services informatiques et transmissions / service de la communication) ;

• la direction interdépartementale des routes centre-est (DIRCE) ;

• le service départemental d’incendie et de secours ;

• la direction départementale des territoires ;

• la police Nationale, la police judiciaire et la gendarmerie Nationale ;

• le service d'aide médicale urgente (SAMU) ;

• l'hôpital privé Dijon-Bourgogne et le centre hospitalier universitaire Dijon-Bourgogne (CHU) ;

• l'agence régionale de santé ;

• les associations de sécurité civile sont aussi mobilisées : Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme (FFSS) et Union nationale des associations de secouristes et sauveteurs (UNASS) ;

• la mairie de Talant, Dijon Métropole – ville de Dijon ;

• l'institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) ;

• KEOLIS

Cet exercice exigera la fermeture de la LiNo dans les deux sens de circulation entre les giratoires de Plombières et d’Ahuy, (avec mise en place de déviations par les boulevards intérieurs), du 12 octobre à 22H00 au 13 octobre à 02H00.