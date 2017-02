Dijon : la Lino sera fermée ce mercredi 15 février

Le contournement de Dijon sera fermé pendant trois heures ce mercredi 15 février pour un exercice de sécurité effectué dans le tunnel de Talant.

C’est une obligation pour tous les gestionnaires de tunnels d’une longueur supérieure à 300 mètres, la DIRCE (Direction Interrégionale des Routes du Centre Est) organise ce mercredi un exercice annuel de sécurité.

L’objectif est de tester le plan d’intervention et de sécurité, la mise en œuvre des consignes d’exploitation par le personnel de la DIRCE, les procédures d’alerte et d’information des services, ainsi que la coordination entre les équipes d’intervention.

L’exercice permettra également d’évaluer le comportement des usagers (joués par des figurants) en situation d’évacuation.

Le scénario choisi et auquel une cinquantaine de figurants vont pendre part, doit permettre de simuler un événement important dans le tunnel. Il va conduire à la fermeture totale de la LINO (RN 274) entre 13h30 et 16h30. La préfecture explique avoir choisi ces horaires en dehors des heures de pointe afin de limiter la gêne occasionnée aux usagers.

Outre la cinquantaine de figurants engagés à l’occasion, cet exercice va mobiliser également les services la DIRCE et la Préfecture, de la police nationale, de la gendarmerie nationale et du service départemental d’incendie et de secours.

La circulation sera déviée par les boulevards intérieurs (RD 905, boulevard des Allobroges, avenue de Langres…) entre 13h30 et 16h30