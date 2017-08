Dijon : le réseau Divia part à la rencontre de ses clients

A la veille de la rentrée, le réseau de transports en commun Divia va à la rencontre des dijonnais pour vendre ou renouveler les abonnements des voyageurs dans ses bus et ses tramway. Voici le détail des rendez-vous proposés.

À l'occasion de la rentrée, les équipes de DiviaMobilités viennent dès ce vendredi 25 août à la rencontre des dijonnais pour éviter de trop longues files d'attente à son siège de la place Darcy. Ils vous proposent des rechargement PASS Voyages et PASS Abonnements (mensuels, annuels, 9 mois..). Vous pourrez également acheter auprès de ses agents les PASS Voyages ( 1H, 10+1...), souscrire aux formules Liberté et Illico. Attention, pour certaines démarches, il faudra présenter une pièce d'identité et un RIB pour la mise en place du prélèvement bancaire. Si vous souhaitez obtenir une carte, il faut aussi se munir d'une photo d'identité mais vous aurez aussi la possibilité de vous faire prendre en photo sur place. Les équipes seront également à même de vous fournir des informations sur les Itinéraires personnalisés ou sur les conseils en mobilité.

Les bureaux de Divia, place Darcy à Dijon © Maxppp - /NCY

Le planning des rendez-vous

Vendredi 25 août - 10h00 à 19h00 - Centre commercial Toison d'Or, au rez-de-chaussée côté tramway

Mardi 29 et mercredi 30 août - 10h00 à 18h00, place Darcy

Jeudi 31 août et vendredi 1er septembre - 09h30 à 18h30 - Centre commercial Grand Quetigny, dans la galerie marchande, devant l'entrée de Carrefour

Samedi 2 septembre - 11h00 à 18h00, place François Rude

Lundi 4 septembre - 09h30 à 17h00, Université de Bourgogne, devant la Maison des Sports

Mardi 5 septembre - 09h30 à 17h00, Université de Bourgogne, devant la Faculté de Médecine

Mercredi 6 et jeudi 7 septembre - 09h30 à 17h00, Université de Bourgogne, devant la Maison de l'Étudiant

Lundi 11 septembre - 09h30 à 17h00, Université de Bourgogne, sur le parking de l'IUT

Du mardi 12 au jeudi 14 et du lundi 18 au mercredi 20 septembre - 09h30 à 17h00, Université de Bourgogne, devant la Maison de l'Étudiant

Plus d'informations sur www.divia.fr