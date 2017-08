A Dijon, le réseau Divia Vélodi fait peau neuve

D'ici la mi-septembre, l'ensemble des bornes et des vélos vont être renouvelés dans le centre-ville de Dijon. Une opération de grande ampleur réalisée dans le cadre de la "DSP mobilités", la délégation de service public concédée au groupe Keolis, exploitant du réseau Divia.

L'idée, c'est de simplifier la vie des usagers tout simplement, qu'ils soient d'ailleurs Dijonnais ou simples touristes de passage. L'ensemble du réseau Vélodi aura bientôt 10 ans (mis en service fin 2008), le changement, c'est donc maintenant. Catherine Hervieu est la vice-présidente en charge de l'environnement à Dijon Métropole :

Vélo plus léger, système d'accroche et de paiement facilités

"Il fallait améliorer ce service de toutes façons", explique l'élue. "D'abord on aura un paiement facilité avec l'usage de la carte bleue, un vélo dont l'ergonomie sera considérablement améliorée, plus léger, et puis un système d'accroche qui permettra aussi de faciliter son usage ; l'ancien Vélodi pesait aux alentours de 13 kilos, celui-ci fera 10 kilos."

Au total 40 stations et 400 vélos entièrement remplacés. Alors côté prix, est-ce qu'il faut s'attendre à une hausse ? Eh bien pour l'instant pas de réponse précise.. En revanche, cette grande transformation va permettre de relancer Vélodi, en perte de vitesse ces dernières années.

On espère re-booster l'usage de ce service

"Vélodi a eu un succès très important qui a marqué au niveau national puisque la première année en 2008, on a eu 12.000 abonnements, ce qui pour un service de ce type et la taille de Dijon, était assez important. Après le service a un petit peu été fragilisé on va dire tout au long de ces dernières années, notamment impacté par les travaux du tram, comme beaucoup de personnes et de commerces. Depuis la fin des travaux, on a constaté une augmentation globale de l'usage du réseau. Et on espère vraiment re-booster son utilisation, avec ce service amélioré, et puis avec une complémentarité au niveau des transports en commun, avec le bus, les parkings, le tram, et les deux services vélo (Divia Vélodi et Divia Vélo usage longue durée, ndlr)."

Une autre alternative à l'usage de la voiture individuelle

Une transformation qui vise donc on l'a compris à améliorer la vie des usagers. A terme, le réseau Vélodi s'inscrira plus que jamais dans la politique de transports "doux" prônée par les élus de Dijon métropole. Catherine Hervieu, le confirme : "effectivement contribuer à diminuer la part des gaz à effets de serre dont on voit encore cet été combien c'est sensible, il y a aussi la façon d'être dans l'espace public, de partager la rue de façon plus apaisée. A vélo, par rapport à une voiture, par rapport à un bus, on prend vraiment peu de place. Et puis on voit bien qu'il est possible de se déplacer autrement qu'en voiture individuelle. Le vélo, c'est un moyen en plus, ce n'est pas le seul, c'est une partie du bouquet des déplacements alternatifs à la voiture individuelle."

Quant à l'extension du réseau Velodi au-delà du centre ville historique de Dijon, elle n'est pas pour tout de suite. Catherine Hervieu évoque une profonde réflexion en cours, de nombreux usagers ayant fait part de cette volonté à leurs élus de la métropole.