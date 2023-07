Dijon : le service Divia s'arrêtera à 22 heures ce mercredi 5 juillet

Le service durera une heure et demi de plus que la veille. Les trams et les bus de Dijon et des alentours seront en service jusqu'à 22 heures ce mercredi 5 juillet 2023. Une reprise progressive du trafic en lien avec la baisse des violences nocturnes. Pour l'instant, l'entreprise ne précise pas la date du retour à la normale.

