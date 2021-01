Dijon : le tour des Halles restera piéton une partie de l'année

Et si on circulait uniquement à pieds autour des Halles de Dijon ? L'expérience a été faite du 1er juillet au 24 octobre cette année, notamment pour permettre aux bars et aux restaurants d'étendre leur terrasse après le premier confinement. Au vu des résultats de la consultation citoyenne lancée par la mairie, la décision a été prise de rendre le secteur piéton de mi-avril à fin septembre 2021.

Au mois d'octobre, 4109 votants ont donné leur avis lors de cette concertation. Ce sont principalement des Dijonnais qui ont pris part au vote, pour la plupart clients des bars et des restaurants du secteur ou encore clients du marché. 93 % des votants se sont exprimés en faveur de la piétonnisation du secteur.

D'après le bilan établi par la mairie de Dijon, ce qui ressort de l'expérience c'est "un secteur apaisé, sécurisé et propice à la flânerie." La Ville précise que les modalités pratiques seront expliquées au printemps.