Dijon : le tunnel de la LiNo reste fermé à la circulation, une reprise espérée d'ici ce vendredi 10 décembre

Si vous roulez près de Dijon, attention le tunnel de la LiNo reste fermé à la circulation dans les deux sens jusqu'à nouvel ordre ! Le tunnel est inaccessible ce jeudi 9 décembre. En cause, un défaut de sécurité depuis le début de journée, le système de fermeture automatique des barrières en cas de problème ne marche plus, comme le système de ventilation.

Pour circuler dans le sens sud-nord et éviter le tunnel, il faut prendre la sortie échangeur 38 et la sortie 34, la sortie Plombière. A l'inverse, dans le sens nord-sud, il est conseillé de prendre la sortie échangeur 34 et l'entrée échangeur 38. Le centre-infos trafic de la rocade A38 et de la LiNo précise que les équipes techniques sont actuellement sur place en train d'effectuer les réparations nécessaires. La circulation est toujours interrompue jusqu'à nouvel ordre. Une reprise du trafic est espérée pour le début de journée ce vendredi 10 décembre.