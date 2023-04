Dijon : les motards en colère... toujours en colère contre le contrôle technique

Le contrôle technique pour les deux-roues est à nouveau d'actualité suite à une décision du Conseil d'État. Les motards en colère se mobilisent à Dijon contre sa mise en place, plusieurs centaines de motards sont attendus samedi 22 avril , l'après-midi à 13h30 notamment sur le parking du Zénith de Dijon, avant le départ du cortège. Christelle Audigiern, présidente de la fédération côte-d'orienne des Motards en colère, a répondu à nos questions.

France Bleu Bourgogne - On en est où de ce contrôle technique qui fait tant couler d'encre chez les motards depuis deux ans ? Normalement, il va être mis en place, c'est ça ?

Christelle Audigier - Pour faire simple, oui, le décret de mise en place est sorti en 2021. Il avait été abrogé par le gouvernement, et on a trois associations qui ont saisi le Conseil d'État, qui a annulé le décret d'abrogation. Donc on en est là. Il reste le décret de mise en application.

En quoi c'est si problématique pour les motards, cette idée d'un contrôle technique ?

Parce que ça fait quinze ans que c'est un sujet qui revient très régulièrement. Par six fois, on a réussi à convaincre le gouvernement que c'était inutile. Les problématiques mécaniques représentent un très faible pourcentage dans les accidents de moto. Donc quand on nous dit que c'est un contrôle technique pour agir sur la sécurité routière et la diminution de la mortalité routière des deux-roues, on estime qu'il y a autre chose à faire puisque en contrepartie, on peut dire qu'il y a 30% des accidents de moto qui sont liés à l'état de la route par exemple.

C'est l'un de vos principaux arguments, les routes sont en mauvais état...

Oui, bien que le département de Côte d'Or, et ça, on l'a toujours dit, a mis des choses en place, comme les doubles glissières de sécurité par exemple. On est un des départements le plus fournis sur le sujet. Après effectivement, c'est un des arguments.

Quelles sont les alternatives ? Qu'est-ce que vous proposez vous à la fédération ?

On a proposé six mesures alternatives, qui étaient une possibilité laissée par l'Europe, qui jouent sur différents tableaux, aussi bien la prévention au moment du permis, avec les autres usagers, que des choses comme par exemple des radars de bruit.

C'est-à-dire qu'un deux roues qui fait trop de bruit serait sanctionné ?

Sachant que ça ne ciblera pas que les deux-roues. Il y aura les voitures aussi par exemple. Il y avait une notion aussi de sensibilisation, comme je disais, c'est à dire qu'on intègre dans les permis, même voiture, une petite partie sur la moto pour prendre en considération qu'on est des usagers vulnérables. L'entretien des routes, ça c'est une certitude. On nous demande aussi d'aller plus vers l'écologie : aujourd'hui, quelqu'un qui a une voiture thermique, qui veut passer à l'électrique, il a une aide. Le motard, ce n'est pas le cas. Donc on dit proposez-nous aussi une aide pour pouvoir s'équiper en véhicule électrique ! Il y a énormément de choses qui sont à faire, mais ça, c'est des combats qui sont là depuis 40 ans. Et surtout, le contrôle technique, il est fait par le motard puisqu'un motard, quand il part à moto, il vérifie l'état de son véhicule, ce qui n'est pas forcément le cas en auto. Et surtout quand on passe la moto chez un concessionnaire, de par son activité, il a une obligation professionnelle de vérifier 50 points de contrôle.

La balle est dans le camp du gouvernement aujourd'hui ?

Oui, clairement, il reste le fameux décret de mise en application, donc c'est à dire à quoi va ressembler le contrôle technique, qui devra comprendre son prix, la fréquence, etc. Le contexte économique aujourd'hui fait que de toute façon, même 50 euros, on ne peut pas laisser passer, surtout pour quelque chose qui pour nous est une coquille vide. C'est juste un contrôle visuel, Ce que fait le concessionnaire, ce que je fais, moi, avec ma bécane, pas question de le laisser passer. Donc oui, il faut continuer à se mobiliser et faire comprendre au gouvernement que ce décret de mise en application, il faut le laisse traîner, que ça ne vienne jamais se mettre en place.