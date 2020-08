Dijon : mais où sont passées les trottinettes électriques en libre-service ?

Depuis septembre 2019, l’application mobile Ireine permet de louer des trottinettes électriques en libre-service. 125 engins sont disposés à travers Dijon. Mais depuis fin mai, il n’en reste plus qu’une trentaine. La faute aux retards de livraison et au Coronavirus.

Difficile de trouver une trottinette électrique en libre-service, cet Eté, dans Dijon. Dix heures, ce vendredi 14 août : on ouvre l’application Ireine, pour pouvoir patiner à travers la ville. Le principe : une application sur téléphone, qui permet d'accéder à l'une des trottinettes électriques du service. La recherche indique qu’il n'en reste plus qu'une, à environ deux kilomètres de notre rédaction de France Bleu Bourgogne. Il s'agit peut-être d'une erreur. Rendez-vous dans le centre-ville de Dijon, pour en avoir le coeur net. Place du Théâtre, quinze heures : quatre appareils sont alignés un peu partout sur les trottoirs. Un rapide coup d’œil sur le reste de la place permet de voir deux usagers filant à toute vitesse, sur les quelques trottinettes encore disponibles.

Je compte vendre ma voiture, pour utiliser Ireine. C’est plus pratique : je vais les emprunter pour aller au travail. Qu’il y en ait peu, c’est dommage car c’est un moyen de locomotion rapide

Les trottinettes électriques en libre-service sont rares à Dijon, en ce mois d’août 2020 © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Forte demande pour Ireine

Parmi eux, il y a Alice. Elle a 20 ans et habite Dijon. A côté de ses études, elle travaille pour mettre de l’argent de côté. L’étudiante regrette le manque de trottinettes. Elles lui sont utiles, dans ses journées bien remplies, ou simplement pour ses loisirs. « Ça me manque un petit peu, car j’ai souvent tendance à les utiliser avec mes amis et amies, pour me déplacer. C’est super pour rentrer le soir par exemple, quand je n’ai pas forcément de bus à proximité, ou si je n’ai pas envie de prendre le tramway. Ça me permet de rentrer rapidement chez moi ». En avançant quelques rues plus loin, on rencontre Marc. L’homme de 34 ans entend utiliser le service, pour faire des économies. « Je compte vendre ma voiture, pour utiliser Ireine. C’est plus pratique : je vais les emprunter pour aller au travail. Qu’il y en ait peu, c’est dommage car c’est un moyen de locomotion rapide ».

Quelques nouvelles trottinettes sont à Dijon, pour les autres, il faut attendre mi-septembre 2020 © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Coronavirus et durée de vie limitée

Deux choses expliquent ce manque de deux-roues électriques. Première raison : la crise sanitaire actuelle. « Le Covid retarde l’approvisionnement en trottinettes. Leur livraison était prévue pour fin mai, mais elle est décalée de trois mois », explique Fabrice Fombonne, le dirigeant d’Ireine. Des modèles de nouvelle génération doivent encore arriver, pour compléter les trottinettes déjà accessibles. Les nouveaux appareils sont fabriqués comme les précédents, en Asie, mais conçus à San Francisco (Etats-Unis). Deux endroits lointains, tous deux encore en proie à l’épidémie. Autre raison avancée par le dirigeant : la durée de vie des trottinettes en place et la demande forte des usagers. « Il faut savoir que la durée de vie des engins et de cinq à six mois, en raison de leur utilisation intensive, et la dégradation qui en découle », justifie Fabrice Fombonne. Le responsable de la société promet d’ajouter plus de trottinettes : « d’ici début septembre 2020, il y aura 175 trottinettes électriques disponibles à louer, dans Dijon ».

En attendant, les dijonnais doivent encore patienter quelques semaines. Le service de location en libre-service est fermé du 15 au 25 août, le temps de réparer les anciens modèles et de réceptionner la nouvelle gamme de trottinettes.