Dijon Métropole ouvre sa première aire officielle de covoiturage

Et vous, est-ce que vous êtes prêts à covoiturer pour aller travailler ou pour partir en vacances ? Avec le prix de l'essence qui n'est pas prêt de redescendre, la pratique visiblement prend de l'ampleur. Ce jeudi 27 octobre, la métropole de Dijon vient d'inaugurer sa toute première aire officielle de covoiturage. Elle se situe à Fénay, au sud de l'agglomération, tout près de l'A31.

C'est une aire de parking de 49 places. Elle dispose de lampadaires alimentés par des panneaux photovoltaïques, d'un abri pour les piétons et d'arceaux pour attacher les vélos. Si elle se trouve là, ce n'est pas par hasard, elle remplace un parking sauvage qui servait justement de lieu de covoiturage. "Il y a une demande pour ce genre d'équipements" souligne Laurent Gobet, le maire de Fénay. "A tel point que c'était une de nos promesses de campagne pour les élections municipales. Nous avons des infirmières, des représentants de commerce, des salariés qui prennent la route tous les jours pour aller travailler , notamment dans le secteur de Beaune. Je sais que cette aire sert aussi de rendez-vous pour les personnes qui utilisent des applis comme BlaBlaCar." Le parking reste bien sûr gratuit. il sera surveillé régulièrement par la gendarmerie.

Un portique protège l'entrée © Radio France - Olivier Estran

Des projets à Plombières-les-Dijon et Neuilly-Crimolois

L'aménagement de cette aire a couté 320 mille euros. Une somme financée aux trois-quarts par le réseau autoroutier APPRR. "Nous avons 5 autres projets similaires sur la Côte-d'Or" précise Ghislaine Baillemont, directrice adjointe de ce réseau. "Le projet le plus avancé est celui de Neuilly-Crimolois, près de l'A39. Mais tout cela prend du temps. Entre le début des discussions avec les élus et l'inauguration , il faut compter 2 ans."

"C'est aussi dans notre intérêt de financer ces installations. Les réseaux d'autoroutes représentent 7% des émissions de gaz à effet de serre en France. On peut faire des efforts, et puis réduire le nombre de voitures fluidifie notre trafic routier."

Elus, société d'autoroute et entreprises de Travaux Publics coupent le ruban © Radio France - Olivier Estran

Du côté de la Métropole de Dijon, on réfléchit à la création d'une autre aire de covoiturage à Plombières-les-Dijon. "J'en ai parlé l'autre jour avec le président du Département (François Sauvadet -NDLR) qui me disait que l'on pouvait travailler ensemble là-dessus" assure François Rebsamen maire de Dijon et président de la Métropole_. "On voit bien qu'il y a des gens qui garent leur voiture sur le bord de la route pour aller en direction de Pouilly-en-Auxois. Il y'a un réel besoin. C'est une organisation du territoire indispensable aujourd'hui."_