Dijon, France

Fini les tickets et titres de transport et les files d'attentes à la caisse : depuis ce mercredi les usagers de Divia peuvent payer leur trajet en tramway avec une carte bancaire équipée du système sans contact. Dijon est la première ville en France qui équipe son réseau tram de terminaux bancaires. Comme avec une carte d'abonnement ou un ticket, dès leur montée dans le tramway, les voyageurs pourront valider en approchant leur carte de paiement sans contact de la borne prévue à cet effet. "Le système "open-payment" va nous permettre d'attirer une nouvelle clientèle, les congressistes et les touristes de passage à Dijon, tous ceux qui n'ont pas d'abonnement ou qui n'avaient pas le temps de retirer un ticket", affirme Frédéric Baverez, directeur exécutif France du Groupe kéolis.

Pas plus cher qu'un ticket de transport

Keolis, le délégataire estime à 700 000 le nombre de personnes concernées par ce nouveau mode de paiement. "Si nous avons choisi Dijon pour lancer "l'open-payment", c'est en raison de l'attractivité du territoire et du dynamisme du réseau," ajoute Frédéric Baverez. " Dijon fait partie des villes où le nombre de voyages par habitant est le plus important, soit 180 voyages quand la moyenne nationale est de 130." Pour l'usager, le coût du transport reste identique : 1,30 € le trajet valable 1 heure et un maximum de 3,90 € pour un passe à la journée. Le coût du dispositif est de 400 000 €, un coût supporté par Dijon Métropole. La Caisse d'Epargne de Bourgogne-Franche-Comté, Visa et Wordline, leader européen des solutions de paiement sont les partenaires de Kéolis et de Dijon Métropole sur le dispositif.

Frédéric Baverez, le directeur exécutif France du groupe Kéolis © Radio France - Stéphane Parry

Dijon avant Bordeaux et Paris

Pour le moment, seuls les rames de tram sont équipés de terminaux "paiement sans contact". Pour les bus, il va falloir attendre le milieu de l'année 2018 pour les lignes les plus importantes. Kéolis espère équiper toutes ses lignes avant la fin de l'année. Pour le moment, l'expérimentation ne permet pas aux familles de procéder à des validations multiples. "Indirectement, les usagers n'auront plus d'excuses pour ne pas payer leur voyage," ajoute Laurent Verschelde, le directeur de Divia. "Ça va nous aider à lutter contre une certaine fraude, par exemple celle des voyageurs qui ont oublié leur carte", insiste Laurent Verschelde. Dijon est la première ville en France à équiper son réseau de transport en commun d'un système de paiement par carte bancaire sans contact. Bordeaux en 2019 et Paris en 2020 devraient suivre.

