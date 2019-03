"Dijon sans ma voiture" : premier bilan à mi-parcours

Dijon, France

Nous sommes à mi-parcours du défi "Dijon sans ma voiture", organisé par l'opérateur de transports en commun Divia. 110 participants ont confié leur véhicule au début du mois. En échange ils bénéficient d'un abonnement complet aux transports en commun.

Vélo, tram, bus... tout est possible. Le but est bien sûr de généraliser des moyens de transport alternatifs, plus propres que la vieille voiture individuelle.

Un changement d'habitude

"Je fais tout à vélo désormais, je suis à trente minutes de mon travail", explique Anne-Gaëlle Borne, une des participantes qui avoue être devenue un peu accro à sa bicyclette. "Je travaille en bureau toute la journée, prendre le vélo me permet d'être à l'extérieur au moins deux fois par jour, et de trouver un peu de temps pour faire du sport".

Même si elle admet que la voiture procure "un grand sentiment de liberté", Anne-Gaëlle est persuadée que l'utilisation de ce moyen de transport est surtout une question d'habitude. "Ce défi m'a permis de sauter le pas, et de prendre conscience que c'était tout à fait possible d'arriver à l'heure au travail, et sans même être essoufflée".

Notre interview "bilan d'étape" avec Anne-Gaëlle :

Les participants font les derniers réglages avant de partir... #DijonSansMAvoiturepic.twitter.com/GguCRCDvdF — DiviaMobilités Dijon (@DiviaMobilites) March 2, 2019

Le directeur de Divia, Thomas Fontaine, participe lui aussi à l'opération, comme une dizaine d'employés de l'entreprise. "C'est extrêmement intéressant, cela permet de voir les choses différemment", analyse-t-il, avant de sourire : "Et puis, on est en plein dans les giboulées de mars, ça nous force à explorer toutes les pistes possibles en fonction des intempéries".