Dijon, France

Ça roule pour Dijon! Et ça roule même très bien mais à vélo. La cité des ducs de Bourgogne vient de se voir remettre le deuxième prix des villes cyclables dans la catégorie des villes de 100 à 200 mille habitants. La cérémonie s'est déroulée en fin le vendredi 16 mars à Lyon où l'élue écologiste Catherine Hervieu a été récupérer ce prix. La vice présidente de Dijon Métropole aux mobilités actives en est très fière car, explique-t'elle, "Cela récompense plus de quinze ans d'engagement pour la promotion et de le développement de l'usage du vélo et ce prix est issu d'une grande enquête qui a été lancée au niveau national à l'automne 2017."

Un vote massif, au delà des attentes

Cette enquête "baromètre des villes cyclables" était accessible par internet. Ses organisateurs attendaient entre trente mille et quarante mille participants, mais au final, il y en a eu beaucoup plus, précisément 113 009 personnes. C'est un réel succès, à tel point que le ministère des transports s'intéresse beaucoup au résultat de cette enquête. Les votants étaient des acteurs du vélo, qu'ils s'agissent de simples citoyens ou encore des associations, et d'après les ratios calculés par la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB), on y a beaucoup répondu dans la région dijonnaise. Les critères pris en compte dans ce questionnaire étaient nombreux. Il y avait évidemment le nombre de pistes cyclables, mais aussi le déploiement de système de location longue ou courte durée de vélos, les aménagements comme les arceaux et les cédez-le-passage aux feux ou encore toutes les animations organisées autour du vélo (Challenge J'y vais autrement, fêtes du vélo...).

Un grand parcours réalisé en quelques années

Cette deuxième place est d'autant plus honorable que Dijon revient d'assez loin ! La capitale bourguignone s'était en effet vue décerner en 2000 par cette même Fédération des Usagers de la Bicyclette un clou rouillé pour son "zéro action" en faveur du vélo. Un clou rouillé dont s'est débarrassé avec grand plaisir Catherine Hervieu. "C'est assez jubilatoire" reconnaît-elle. " Je l'ai remis au président de la FUB. C'était aussi une façon pour moi et pour la ville de montrer que, même si les associations et les habitants estiment sans doute que ça ne va pas assez vite, mine de rien nous y sommes arrivés malgré que tout cela prenne du temps."

D'autres projets à venir

Aujourd'hui, il existe trois cents kilomètres d'aménagements cyclables dans l'agglomération dijonnaise. Et il y a encore d'autres projets en piste... cyclable évidemment, comme le confie Catherine Hervieu. Le gros enjeu maintenant, c'est de travailler sur les continuités cyclables d'une commune à une autre et de faciliter encore plus le déplacement à vélo, du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest. Les élus sont notamment en cours de réflexion sur la manière de faciliter le passage, au nord de Dijon, du quartier de la Toison d'Or au nouveau quartier Valmy, un gros projet qui demande un niveau d'investissement important.

Le prochain baromètre des villes cyclables sera organisé à l'automne 2019.

Retrouvez l'interview de Catherine Hervieu, Vice-présidente de Dijon Métropole aux mobilités actives, ce vendredi 22 mars à 6H43 et 8H12 sur France bleu Bourgogne.