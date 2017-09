Dijon : un poids lourd percute une protection de caténaire du tramway à l'Arquebuse

Un poids lourd a forcé le passage peu après 8h ce vendredi matin sous le pont de l'Arquebuse à Dijon. Dans sa course, il a embarqué une barrière de protection des caténaires du tramway.

Grosse pagaille ce vendredi matin dans le secteur de l'Arquebuse à Dijon. Un camion de transports a arraché une barrière de protection des caténaires du tramway, censée empêcher le passage de tels véhicules à cet endroit.

Le chauffeur aurait mal évalué la hauteur du pont, et celle de la barrière de protection © Radio France - Lile Lefebvre

La police est sur place pour assurer la circulation. Par chance, le trafic des trams n'est pas affecté, mais des perturbations sont à prévoir sur le réseau autobus de Divia.

INFOS : Bus L3 L5 B12,13,18 déviés. Arrêts SNCF non desservis. L3/ Vincenot;Albert 1er non plus. Retards à prévoir toute la matinée. — DiviaMobilités Dijon (@DiviaMobilites) September 22, 2017

Dans un premier temps sur Twitter, les services de Divia ont annoncé annonce que les bus L3 L5 B12,13,18 étaient déviés et que les arrêts SNCF n'étaient plus desservis. Un peu plus tard, un autre message plus rassurant a été posté, évoquant des difficultés uniquement sur la ligne de bus L3.