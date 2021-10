Dijon : une campagne d'éclairage pour se préparer à des jours plus courts

L’objectif de cette opération est de sensibiliser les automobilistes à la vérification régulière de l’éclairage et de la signalisation de leur véhicule ainsi que de leur propre vue pour leur sécurité mais également pour celle des autres.

À l’automne, les jours deviennent plus courts et l’utilisation de l’éclairage automobile est plus fréquente. Il est donc important de s’assurer que tous les feux soient en bon état de fonctionnement afin de voir et être vu. Un mauvais réglage des feux de croisement peut réduire exagérément la portion de route éclairée ou au contraire provoquer des éblouissements pour les conducteurs circulant en sens inverse.

Où profiter de cette campagne d'éclairage à Dijon ?

Des policiers municipaux ainsi que des bénévoles de l’association Prévention routière recevront le public et procéderont gratuitement à la vérification des optiques des véhicules (aucun réglage d’optiques ne sera effectué sur place) à l’occasion des journées qui auront lieu :

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Jeudi 21 octobre : parking du parc de la Colombière – cours du Général de Gaulle

Vendredi 22 et samedi 23 octobre : place Wilson (angle cours du Général de Gaulle)

Lundi 25 octobre : 1 avenue des Champs Perdrix (parking / Fontaine d’Ouche)

Mardi 26 octobre : avenue des Grésilles (Grésilles)

Mercredi 27 octobre : parking Ikea – 1 rue de Cracovie

Dans le respect des règles sanitaires nationales, les consignes d’accès ont été adaptées pour votre sécurité et celle de votre entourage. Port du masque obligatoire.