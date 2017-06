Dijon : une seule carte pour tous les transports

Keolis entame dans deux semaines des travaux dans les parkings. L'occasion de renouveler les cartes d'accès : d'ici septembre, la même carte servira pour les parkings, les bus, les tramways et les vélos en libre service.

Dès cet été, il sera possible de payer directement en carte bleue, aux barrières de sortie, dans les neuf parkings de Dijon. Le 15 juin, Keolis, qui gère le parc de stationnement privé de la ville, mais aussi le bus et le tramway, commencera les travaux de rénovation.

De nouvelles caisses automatiques seront également installées. Objectif : faciliter le paiement et améliorer la fluidité à l'intérieur des parkings, surtout en périodes de forte fréquentation. Les travaux dureront jusqu'au 15 septembre.

Une carte multimodale

"Pour les utilisateurs occasionnels, ce sera plus simple, puisque tous les modes de paiement seront acceptés", précise Laurent Verschelde, le directeur de Keolis Dijon Mobilité. Les abonnés, eux, devront changer de carte d'accès aux parkings dès que les travaux seront terminés : "ils seront équipés d'une carte Divia mobilité, qui permet déjà d'utiliser bus, tram et vélo longue durée. Chaque utilisateur sera informé par courrier." Les usagers pourront obtenir cette nouvelle carte soit dans les agences Keolis Dijon Mobilité, soit sur Internet.

Cette carte unique, multimodale, est une première en France, née de la volonté de l'agglomération du Grand Dijon d'assurer une continuité entre les différents moyens de transport de la ville. L'idée rencontre un certain enthousiasme auprès des usagers : "le fait d'associer les parkings et les transports en commun me plaît beaucoup, confirme Adèle, utilisatrice quotidienne du tram. C'est pratique pour les étudiants qui viennent en voiture, mais qui préfèrent se déplacer en tramway pendant la semaine."

Même son de cloche auprès de Valentin : "je n'utilise que le tramway, parfois les bus. Si une seule carte permet de cumuler les abonnements, alors j'envisagerais d'utiliser les vélos en libre service." Le parc des Vélodi sera renouvelé à partir de septembre et fonctionnera, lui aussi, avec la carte Divia mobilité. Chaque utilisateur pourra ensuite "charger" sur sa carte le pack d'abonnements qui lui convient.