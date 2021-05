Dijon : une voiture sur le toit et circulation coupée sur la rocade suite à une collision en pleine nuit

Cet accident, heureusement plus spectaculaire que grave, s'est produit peu après 23h ce samedi 8 mai sur la rocade dijonnaise sur la N 274 EST -LINO au niveau de la commune de Longvic, à hauteur du point kilométrique 1.2.

Deux véhicules légers ont été impliqués dans une collision, et l'une des voitures en cause s'est retournée dans le choc pour terminer sa course sur le toit. Le bilan ne fait état d'aucun blessé, mais cet accident a totalement bloqué la circulation jusqu'au dégagement des véhicules. Les sapeurs pompiers du CI EST et CIT sont intervenus sur les lieux.