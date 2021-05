Dijon va faire rouler ses camions-bennes et ses bus à l'hydrogène

Regardez bien les déchets que vous mettez dans votre poubelle non recyclable. Demain, ce sera du carburant. Non nous ne sommes pas dans le film "Retour vers le futur", mais le scénario qui s'écrit à Dijon doit tourner la page des moteurs diesel ou essence.

La métropole de Dijon lance la construction d'une "unité de production d'hydrogène". Elle va prendre place chemin des Charmettes au nord-ouest de la ville, tout près de l'usine d'incinération. Et si elle est là, ce n'est pas un hasard, on va récupérer l’énergie produite en brûlant des déchets pour faire tourner le catalyseur à hydrogène. Le gaz produit servira à faire tourner camions et bus.

"Dés la fin 2022, on pourra ainsi faire rouler à l'hydrogène 8 de nos camions bennes qui ramassent les ordures ménagères" s'enthousiasme François Rebsamen, maire de Dijon et président de la métropole. "En 2023, on convertira 23 bus de l'agglo, et en 2030 on passera au tout hydrogène pour 44 camions-bennes et 180 bus. On va rouler sans rejeter de CO2."

La société Rougeot va être chargée de construire cette unité de production © Radio France - Olivier Estran

"On a fait le calcul que déjà en 2022, rien qu'avec les 8 camions bennes on évitera de rejeter 1726 tonnes de CO2 dans nos rues. C'est l'équivalent de 24 millions de kilomètres en voiture en moins dans l'atmosphère" précise l'élu.

Les véhicules hydrogène font le plein comme des véhicules GPL © Radio France - Olivier Estran

100 millions d'euros d'investissement

Passer à l'hydrogène coûtera 100 millions d'euros à la métropole. 20 millions pour la construction de la fabrique à hydrogène et 80 pour renouveler le parc des camions-bennes et des bus.

"Fabriquer et stocker de l'hydrogène ne présente pas de dangers particuliers" détaille Bertrand Amelot, le directeur général adjoint de la société iséroise MCPhy chargée de fournir le catalyseur qui va produire l'hydrogène. "Avec un kilo d'hydrogène, on peut faire rouler une voiture sur 100 kilomètres. Et pour fabriquer un kilo d'hydrogène, il faut 55 kilowatts-heure d’énergie."

les bureaux d’études de l'entreprise McPhy dans la Drôme © Radio France - Olivier Estran

"Dijon est un pionnier européen"-Christophe Rougeot, entrepreneur chargé de la construction

"Avec ce projet, on devient les leader de l'hydrogène en Europe. Voila ce qu'il faut souligner ! La métropole est la première à imaginer une production et une consommation locale" s'enthousiasme l'entrepreneur Christophe Rougeot dont la société a été choisie pour construire cette "unité de production" Et pour lui, il n' y a rien de trop technique à mettre en oeuvre: "Ça ressemble a une station a essence, sauf que les véhicules feront le plein de gaz."

Une société d'Angers propose déjà des balayeuses 100% hydrogène © Radio France - Olivier Estran

Pour illustrer le lancement de ce chantier, deux sociétés sont venues présenter des véhicules qui roulent déjà à l'hydrogène. C'est le cas de CMAR basée à Angers et qui propose aux collectivités une balayeuse propulsée uniquement par ce gaz. "C'est silencieux et aussi puissant qu'un moteur thermique et c'est 100% propre" assure Julien Bonnel, dirigeant de cette société Angevine.

"Pour l'instant, on en a vendu aux Pays-Bas, et on lance tout juste la commercialisation en France. C'est deux fois et demi plus cher qu'une véhicule classique, mais le coût de revient est vraiment réduit par rapport a un moteur thermique ou un véhicule à batteries électriques" promet Julien Bonnel.