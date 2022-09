Paris respire ce dimanche, sans camion, ni voiture, ni scooters

Journée sans voiture, ce dimanche 18 septembre à Paris, pour la huitième année. Les conducteurs sont priés de laisser leur véhicule au garage pour laisser le champ libre aux mobilités douces et rendre la ville plus apaisée et moins polluée.

une rue désormais piétonne dans le cadre du dispositif Paris Respire pour réduire la circulation et redonner la rue aux écoles (le 10 oct. 2020 - photo d'illustration)

Pour la huitième édition, la ville de Paris organise une nouvelle journée sans véhicule : ni voiture, ni scooters, ni camion, qu'ils soient thermiques ou électriques, entre 11h et 18h. Place aux modes de transport alternatifs : vélo, rollers, trottinette, skateboard...

La municipalité prévoit des contrôles renforcées et la mise en place de barrières autour des quatre premiers arrondissements, le secteur de l'avenue des Champs-Elysées, une partie des bois de Vincennes et de Boulogne. Ajouté à cela une douzaine de quartiers, principalement sur la rive droite : notamment tout autour de Montmartre, Château- Rouge, le Bassin de la Villette, le canal Saint Martin et le secteur de la rue de la Roquette.

Retrouver toutes les zones au contrôle renforcé dans Paris...

Les riverains pourront toutefois rentrer chez eux, sur présentation d'un justificatif de domicile. Sans cela, les conducteurs s’exposent à une contravention de 135€.

A cet occasion, certains parkings municipaux (gérés par Indigo et Saemes) proposent des réductions de tarifs de stationnement (de-30 à -40 %).

Animations proposées

45 minutes gratuites de Vélib', dans toutes les communes franciliennes qui disposent de bornes Vélib. Il suffit de s'inscrire et de donner ses coordonnées bancaires, et le vélo, mécanique ou électrique, est à vous durant trois quarts d'heure.

Prêt gratuit de vélos électriques à Bastille durant une heure, proposé par la société Upway.

« Fête place aux vélos ! » s’installe sur la place de la Concorde pour la seconde fois et entend rendre visible et audible les enjeux d’une massification de la pratique cycliste.

Le Réseau parisien des ateliers vélo participatifs et solidaires (RéPAR) poursuit son geste politique et culturel, en éveillant les consciences autour des mobilités actives, du réemploi solidaire et des pratiques alternatives.

Grande parade musicale à vélo, à partir de 13h à 17h, place de La Pointe à Pantin, suivie d'une animation musicale au kiosque du parc de Belleville (20e) de 17h à 21h, organisée par les associations Yes We Camp, l’Académie du Climat, les collectifs GOGO GREEN, MDB et RéPAR

Les animations proposées dans le détail...