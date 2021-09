Dimanche 19 septembre : journée sans voiture dans Paris

La ville de Paris organise une nouvelle journée sans voiture, ce dimanche 19 septembre, et invite habitants et visiteurs à emprunter les transports en commun ou utiliser des mobilités douces.

Dimanche 19 septembre 2021, de 11h à 18h, la Ville de Paris organise la septième édition de la Journée sans voiture, désormais dénommée la Journée Paris Respire sans voiture, dans toute la capitale.

Comme l’an dernier, les rues seront exclusivement réservées aux circulations non polluantes : vélo, rollers, trottinette, skateboard… , aux piétons et usagers des transports en commun.

Au cœur de Paris, dans les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements, mais aussi sur la place de l'Etoile et les Champs-Élysées, le dispositif et le barriérage sont renforcés. Seuls les bus, véhicules de secours et taxis pourront circuler mais ne devront pas dépasser les 20 km/h.

© Maxppp - Delphine GOLDSZTEJN

Des barrages seront mis en place afin de contrôler les automobilistes souhaitant circuler dans la capitale durant cette journée. Pour ceux qui auraient besoin de quitter ou regagner leur domicile parisien, un justificatif devra être présenté aux forces de l’ordre. Sans ce justificatif, ils s'exposent à une amende de 135 €.

Les professionnels pouvant justifier d’une intervention urgente tels que les plombiers ou serruriers auront le droit de circuler, tout comme les médecins à domicile. Il sera également possible de déménager, sur présentation d’une autorisation de stationnement.