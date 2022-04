Dimanche 1er mai : jour de match pour l'UBB et les Girondins, et pas de transports à Bordeaux

Voilà un casse-tête qui se présente pour les collectivités et les clubs de Bordeaux : dimanche 1er mai, la ville accueille deux matchs. A 17h, les Girondins reçoivent Nice en Ligue 1 de football au Matmut Atlantiques, et quelques heures plus tard, c'est l'Union Bordeaux Bègles qui joue au stade Chaban-Delmas, avec la réception de Toulon à 21h. Une riche soirée sportive pour la ville, sauf qu'elle tombe le jour de la fête du Travail. Et la tradition de ce jour férié reste très suivie dans la métropole de Bordeaux : les transports en commun ne seront pas assurés ce jour-là.

Pas de transports en commun et "dimanche sans voiture"

Autre complication au tableau, ce sera le premier dimanche du mois et donc un "dimanche sans voiture" dans plusieurs quartiers de la ville, entre 10 heures et 18 heures. Les Bordelais n'auront donc pas de transport en commun et devront composer avec la fermeture de certaines rues. La mairie de Bordeaux indique avoir pris en compte cette problématique et réfléchit à adapter cette journée "sans voiture". Une réunion des services concernés doit avoir lieu mercredi 13 avril.

Du covoiturage et des trottinettes ?

Depuis que la programmation de la rencontre entre l'UBB et Toulon est tombée lundi dernier, le club a pris contact avec l'entreprise Keolis Bordeaux Métropole qui assure l'exploitation du réseau de TBM (Transports de Bordeaux Métropole). L'Union Bordeaux Bègles étudie en parallèle plusieurs solutions à mettre en place pour ses supporters comme du covoiturage, ou un possible partenariat avec une entreprise de trottinettes pour les supporters les plus proches. Reste le problème du stationnement : les places manquent déjà autour du stade Chaban-Delmas en temps normal et le dernier match s'est joué à guichets fermés. Le Matmut Atlantique a l'avantage de disposer de grands parkings et de se situer en périphérie de Bordeaux.