Dimanche classé noir sur les routes de la vallée du Rhône, attention aux distractions dans les bouchons

Pour ce dernier jour de ce long weekend de l'Ascension, Bison Futé voit noir ! Des bouchons importants sur l'autoroute A7 en vallée du Rhône sont attendus dans le sens de la remontée dès 8 heures ce dimanche et jusque tard dans la soirée. Selon Vinci Autoroute, le trafic sera trois fois plus élevé que la normale.

On lâche le portable dans les bouchons

Si les bouchons empêchent de rouler vite, ils n'empêchent pas les accidents. Et le téléphone au volant constitue une problématique majeure, souligne Rémy Guilhot, intervenant départemental Pour la Sécurité routière : "Parce que les automobilistes pendant ce temps-là ne maintiennent pas le pied sur le frein et à ce moment-là il peut y avoir un accrochage. Ce qui peut créer un effet en chaine".

Les gendarmes du peloton autoroutier de la Drôme aux côtés des associations de prévention des accidents de la route. © Radio France - Erwan Chassin

Au moins 16 millions de Français reconnaissent utiliser leur téléphone en conduisant alors qu'ils ont conscience des risques encourus par la pratique constate l'association Vigie route plus sûre qui met en place des opérations de prévention sur les routes de France tout au long de l'année aux côtés des Préfectures et du pôle Sécurité routière , des gendarmes du peloton autoroutier et de Vinci autoroutes comme c'était le cas mercredi 17 mai dernier et l'installation sur l'aire de Montélimar, d'un test au choc pour montrer l'importance de la ceinture de sécurité dans un choc même à faible allure, situation que l'on peut rencontrer dans des bouchons.

Moins d'accidents sur les autoroutes de la Drôme que sur les axes secondaires.

Selon les chiffres du Fichier National des accidents corporels, ce ne sont pas sur les autoroutes drômoises où il est recensé le plus d'accidents corporels. "Sur la période 2019-2022, les autoroutes de la Drôme ont concentré 11% des accidents corporels soit 142 accidents sur les 1258 accidents corporels survenus dans la Drôme, et seulement 10 accidents ont eu lieu les veilles et jours fériés. 14% des accidents mortels, 21 personnes ont perdu la vie sur l'autoroute sur les 130 tués sur les routes drômoises. Enfin, 228 blessés sur les 1711 répertoriés dans le département, dont seulement 14 blessés lors d'accidents survenus les veilles et jours fériés."