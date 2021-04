Bretagne : coup dur pour l'aéroport de Dinard avec le départ de la compagnie Ryanair

C'est une nouvelle qui sonne comme un quasi coup d'arrêt pour l'aéroport de Dinard (Ille-et-Vilaine). La seule compagnie présente, l'Irlandaise low cost Ryanair, suspend tous ses vols commerciaux au départ de Dinard et à destination du Royaume-Uni, l'un des pays européens les plus touchés par la crise sanitaire "Seuls les vols industriels pour l'entreprise Sabena Technics sont maintenus, ainsi que les vols privés et d'affaires" explique à France Bleu Armorique Nathalie Ricard, directrice de la SEARD, la Société d'exploitation des aéroports de Rennes-Dinard. "En conséquence, nous menons des consultations avec les représentants du personnel pour revoir notre organisation".

A l'aéroport de Dinard, les 18 emplois du service escale et sûreté sont supprimés, les 9 emplois de pompiers sont maintenus. Des mesures de reclassement seront prises - Nathalie Ricard

L'aéroport de Rennes plonge

De son côté, l'aéroport de Rennes est frappé de plein fouet par le crise sanitaire. "En 2020, nous avons connu une chute de 70% du trafic passagers par rapport à 2019. C'est du jamais vu" assure Nathalie Ricard. Pour l'heure, la directrice rappelle que la gestion des deux aéroports fait partie du contrat de concession signé avec la région Bretagne jusqu'en 2024. En clair, il n'est pas question d'abandonner le site de Dinard. Mais au niveau international, il ne faut pas attendre une reprise normale du trafic aérien au mieux avant 2023.