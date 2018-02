Les températures négatives ont pu causer l'apparition de verglas sur les routes d'Indre-et-Loire : il n'y a donc toujours pas de transports scolaires, ce jeudi. Pas de circulation non plus sur les lignes des bus Rémi. En revanche, retour progressif à la normale dans la métropole.

Indre-et-Loire, France

La préfecture d'Indre-et-Loire appelle donc à la plus grande prudence, ce matin, si vous prenez votre voiture. Hier soir, la plupart des routes départementales et secondaires étaient dégagées, mais à cause des températures très froides de la nuit dernière, du verglas a pu se former à de nombreux endroits.

Pas de transports scolaires ni de bus Rémi, mais trafic normal sur les lignes Tram et Fil Bleu

Pour le 3ème jour consécutif, il n'y a pas de transports scolaires pour 21 500 élèves...Avec des conséquences immédiates dans des établissements scolaires littéralement désertés : Exemple, hier, à Neuvy-le-Roi : il n'y avait que 2 élèves sur 319 . Même chose à L'ile Bouchard ou ils n'étaient que 10...la tendance était la même partout, et ce sera, à coup sur, la même chose ce matin.

. Même chose à L'ile Bouchard ou ils n'étaient que 10...la tendance était la même partout, et ce sera, à coup sur, la même chose ce matin. Comme hier, le réseau de bus Rémi est totalement à l'arrêt, lui aussi. Ca veut dire que ce jeudi matin, aucun bus ne sillonne les campagnes d'Indre-et-Loire . Des campagnes dans lesquels certains villages ont été ou sont encore carrément coupés du monde, à cause de la neige ou du verglas.

. Des campagnes dans lesquels certains villages ont été ou sont encore carrément coupés du monde, à cause de la neige ou du verglas. Dans les transports publics de la métropole, plus de problème. Selon Le site internet de Fil Bleu le tramway et les bus fil bleu circulent normalement.

600 poids-lourds stockés sur l'A10 à Monnaie depuis hier soir

Depuis mercredi soir, 18H, les poids-lourds qui empruntent l'A10 dans le sens Sud-Nord sont tous bloqués entre Monnaie et Autrèche. Ils devraient rester là au moins jusqu'en milieu de matinée. Des sandwichs et des boissons ont été distribués aux chauffeurs, ce matin. L'objectif est de ne pas laisser les camions aller jusque dans le Loir-et-Cher ou la région parisienne, où la situation reste très tendue depuis 48H. Les camions n'ont pas le droit non plus de rouler à plus de 80 kilomètres.

Encore des suppressions de trains et des retards à la SNCF