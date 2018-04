Le grand mouvement de mobilisation des cheminots commence ce 3 avril. Ils protestent contre le projet de réforme du gouvernement. La direction de la SNCF prévoit un "trafic très perturbé" mardi et mercredi. Suivez cette première journée de grève en direct.

Le point à 7h30

7h50 : Plus de train pour Lyon à partir de Saint-Etienne ce matin.

Le dernier TER de la matinée, en direction de Lyon Part Dieu, va partir à 7h50 de la gare Saint-Étienne Châteaucreux #SaintÉtienne#grève#SNCFpic.twitter.com/1APmVo2D19 — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) April 3, 2018

7h47 : Très peu de trains en circulation ce matin dans le Nord-Pas-de-Calais.

7h40 : Rien sur les rails en Dordogne.

#Dordogne Pas de trains sur les rails aujourd'hui. En gare de Périgueux les bus assurent les liaisons. Beaucoup de lycéens concernés par la grève de matin. #grevesncfpic.twitter.com/gL2AOUQ1u2 — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) April 3, 2018

7h30 : Système de substitution du côté de Saint-Etienne.

Des cars assurent les liaisons entre Saint-Étienne-Roanne, Le Puy et Montbrison #SNCF#grèvepic.twitter.com/YyaCYNYq7T — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) April 3, 2018

7h10 : Mieux vaut avoir un train avant 8h à la gare de Nantes.

Surprenant le tableau d'affichage de la gare de #Nantes : aucun train entre 7h50 et... 15h ! pic.twitter.com/PWwEs8LeVo — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) April 3, 2018

Le couloir de la gare de #Nantes est désert en ce mardi noir à la #sncfpic.twitter.com/dIze0X6xfq — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) April 3, 2018

7h08 : C'est compliqué aussi du côté de Bordeaux.

Très peu de trains au départ de la gare de #Bordeaux Saint-Jean ce matin. #grevesncfpic.twitter.com/Tc7iYuwedX — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) April 3, 2018

7h01 : Les voyageurs de Savoie et la CGT sont prêts pour un conflit dur. Témoignages à lire ici.

6h50 : Les prévisions TGV à Avignon.

Avignon TGV pic.twitter.com/IuNXuxklbr — France Bleu Vaucluse (@bleuvaucluse) April 3, 2018

6h26 : Preuve que les usagers avaient anticipé une grève dure, les moyens de transport alternatifs au train (cars, covoiturage) ont été pris d'assaut ce week-end.

Grève à la SNCF : les moyens de transports alternatifs au train pris d'assaut https://t.co/HQh4ahfe8Rpic.twitter.com/xPyBFddtEN — France Bleu (@francebleu) April 2, 2018

6h22 : Une grève massivement suivie et qui dure dans le temps, voilà qui n'est pas sans rappeler la mobilisation de 1995. À cette époque-là aussi, le gouvernement d'Alain Juppé avait voulu toucher au statut des cheminots, et notamment à leur régime spécial de retraite. À la clé, un mouvement très dur et une galère pour les usagers. Un coup d’œil dans le rétroviseur en trois minutes, avec notre vidéo.

6h19 : Pour en savoir un peu plus sur le trafic près de chez vous, vous pouvez consulter notre article ci-dessous.

🔴 Grève à la SNCF : trafic très perturbé dès mardi. 1 TGV sur 8 et 1 TER sur 5



→https://t.co/2w9eeZ8m0s#greve#sncfpic.twitter.com/nOSJAyOBJa — France Bleu (@francebleu) April 1, 2018

6h17 : La grève s'annonce très suivie. Guillaume Pépy, patron de la SNCF, a prévenu ce week-end que des lignes seront carrément fermées. Voici, en moyenne, les prévisions fournies par l'entreprise :

6h12 : Ils dénoncent également la suppression de l'embauche au statut spécial au sein de l'entreprise. Mais c'est quoi, au juste, ce statut ? Réponse ci-dessous.

6h09 : Les syndicats de cheminots protestent contre les modalités d'ouverture à la concurrence ou encore la transformation de la SNCF en société anonyme, ce qui ouvre selon eux la voie à une future privatisation, ce que nie le gouvernement.

6h03 : Ce mardi est en effet le premier jour de grève des cheminots, qui ont annoncé trois mois de mobilisation contre le projet de réforme du gouvernement. Trente-six jours de grève sont prévus en tout, le calendrier est à retrouver ci-dessous :

-

6h00 : Bonjour et bienvenue dans notre direct. Nous vous accompagnons toute la journée pour vous aider à vous déplacer.