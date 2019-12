EN DIRECT - Grève du 13 décembre : neuvième journée de galère pour ceux qui se déplacent en Ile-de-France

Nouvelle journée de grève pour protester contre la réforme des retraites ce vendredi 13 décembre. Les Parisiens et les Franciliens qui ont besoin de se déplacer vont devoir affronter une neuvième journée de galère sur les routes et dans les transports en commun.

Paris, Île-de-France, France

Les syndicats ne désarment pas et la grève pour protester contre la réforme des retraites se poursuit ce vendredi 13 décembre. A Paris et en Ile-de-France, cette grève pose d'énormes problèmes à tous ceux qui ont besoin de se déplacer. A la SNCF et à la RATP, les grévistes sont toujours nombreux. Les prévisions de vendredi sont légèrement meilleures que celles d'hier. Sur les routes, depuis le début de la grève, les embouteillages atteignent des records et les automobilistes partent de chez eux de plus en plus tôt pour tenter d'échapper aux bouchons.

Ce qu'il faut retenir

Un léger mieux dans les transports en commun à la SNCF comme à la RATP à Paris et en Ile-de-France ce vendredi.

à la SNCF comme à la RATP à Paris et en Ile-de-France ce vendredi. La SNCF prévoit 1 Transilien sur 4

La RATP prévoit du trafic sur 8 lignes de métro (3, 4, 5, 7, 8, 9) aux heures de pointe.

La Région a affrété 220 bus et cars privés pour transporter les Franciliens et assurer une sorte de service minimum sur certains trajets très empruntés.

pour transporter les Franciliens et assurer une sorte de service minimum sur certains trajets très empruntés. Des trains normands de l'axe Paris-Rouen-Le Havre marqueront exceptionnellement l'arrêt dans les gares de Mantes-la-Jolie, Rosny-sur-Seine et Bonnières (78) durant la grève, ont indiqué les Régions Ile-de-France et Normandie.

dans les gares de Mantes-la-Jolie, Rosny-sur-Seine et Bonnières (78) durant la grève, ont indiqué les Régions Ile-de-France et Normandie. Si vous faites du covoiturage (au moins trois dans la voiture), vous pouvez rouler sur les voies réservées aux bus et aux taxis sur l'A1, l'A6a, l'A10 et l'A12, autour de Paris. Attention, ce n'est pas autorisé dans Paris intra muros.

Suivez notre direct

5h35 : il y a en ce moment 222 kilomètres de bouchons en Ile-de-France.

6h32 : pour le RER A comptez 1 train sur 2 et pour le RER B 1 train sur 3.

6h30 : début des heures de pointe. Elles se terminent à 9h30. C'est dans ce créneau que vous avez le plus de chance d'avoir un métro ou un train sur les lignes qui fonctionnent ce matin. Ce sont les lignes 3, 4, 5, 7, 8, 9 pour la RATP. Pour les Transiliens comptez en moyenne 1 train sur 4.

6h19 : je vous rappelle que les lignes de métro automatiques 1 et 14 et Orlyval fonctionnent normalement.

6h11 : vous êtes déjà nombreux sur les routes. Il y a en ce moment 143 kilomètres de bouchons en Ile-de-France, c'est bien au-dessus des moyennes habituelles pour un vendredi à la même heure.

6h00 : deux dépôts de bus bloqués par des grévistes ce matin dans les Hauts-de-Seine.

5h40 : les premiers automobilistes ont pris la route en Ile-de-France.

5h20 : pour l'instant tout va bien sur les routes d'Ile-de-France.

Trafic fluide pour l'instant. - Sytadin

5h15 : hier jeudi, les embouteillages ont commencé un peu avant 6h00. Pour espérer les éviter il faut partir maintenant.

5h10 : je vous rappelle que c'est pendant les heures de pointe 6h30/9h00 et 16h30/19h30 que vous avez le plus de chance de monter dans un métro ou un Transilien sur les lignes qui ne sont pas fermées.

5h05 : bon courage à tous ceux qui ont besoin de se déplacer ce vendredi dans notre région.

5h00 : bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous vous accompagnons tout au long de cette matinée pour vous informer en temps réel sur l'évolution de la situation sur les routes et dans les transports en commun à Paris et en Ile-de-France.