La circulation est délicate ce lundi 12 février pour les frontaliers de Moselle qui travaillent au Luxembourg. Une partie des usagers a choisi d'utiliser la voiture et A31 car la circulation des trains est totalement interrompue pour travaux entre Bettembourg et Luxembourg jusqu'au 18 février.

Metz, France

La pagaille redoutée n'a pas eu lieu ce lundi matin sur les routes et les rails entre Metz et Luxembourg. Des difficultés étaient attendues suite aux travaux sur les voies entre Bettembourg et Luxembourg ville. Du 10 au 18 février 2018, la circulation des trains est totalement interrompue entre Bettembourg et Luxembourg ville. Les chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) effectuent des travaux. Il s'agit d'améliorer la capacité de la ligne des frontaliers Metz-Luxembourg. Au final ce lundi matin, la situation est un peu tendue, mais pas aussi compliqué que ce que l'on pouvait imaginer.

Le trafic côté route

La circulation sur l'autoroute A31 est dense et le temps de trajet sont rallongé. Depuis 7 heure du matin, le temps de trajet est rallongé de 20 minutes entre Kanfen et Bettembourg. Il faut aussi 10 minutes de plus pour faire le trajet entre Metz et Terville constate notre reporter sur place.

Circulation plutôt fluide au niveau de l'aire d'Entrange. Quelques ralentissements tout de même, les ralentissements sont à retrouver le long de la frontière. #A31 — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) February 12, 2018

Le trafic côté rail

Dans les trains, les voyageurs semblent s'être organisé. Il y avait ce matin, un peu plus de monde dans les trains du matin. selon le reporter de France Bleu Lorraine. Il y avait une dizaine de bus de substitution ce matin. en gare de Bettembourg pour accompagner les voyageurs jusqu'à Luxembourg ville. Ils se sont remplis rapidement et sont partis sans encombre.

À peine arrivé en gare de Bettembourg, la ruée vers les bus commence déjà. 6 bus stationnés en attente de frontaliers à embarquer ce matin. Je vous tiens au courant si le pari de la CFL est tenu @avtermel@TER_Metz_Lux@lesRaleursduTERpic.twitter.com/8wK5JZiElz — NoTrain_NoGain (@N0Train_N0Gain) February 12, 2018

Des bus de substitutions sont mis en place à partir de Bettembourg et des trains spéciaux circulent via Longwy. Sur les rails, les frontaliers, usagers des TER (Trains Express Régionaux) qui ont pourtant pris leurs précautions sont eux aussi dans la difficulté. Ils sont 12.000 à emprunter quotidiennement la ligne chaque jour

Devant la situation particulière, la SNCF autorise, à titre exceptionnel, les abonnés des TER à emprunter les TGV durant ces travaux.

Pour suivre les infos en direct, écoutez France Bleu Lorraine Nord

C'est la première phase de travaux. Une seconde phase est prévue durant l'été pour 6 semaines d’affilées du 14 juillet au 24 août 2018.