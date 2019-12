DIRECT - mobilisation contre la réforme des retraites, les perturbations en Isère

Isère, France

7 heures - Comme on pouvait s'y attendre le trafic routier est chargé à l'approche de Grenoble, sur l'A48 / A480 en direction du Sud. Des ralentissements sont également signalées sur la Rocade Sud entre Erchirolles et la bifurcation avec l'A480 ; ça se charge aussi sur l'A41 aux abords de Grenoble. Sur le rail à Grenoble, le site Gares en mouvement annonce que le train au départ de Saint-André le Gaz de 6h26 partira avec 50 minutes de retard. Le train de 7h15 vers Vif est remplacé par un car, tout comme le Grenoble-Gap de 8h10. Dans l'autre sens, le train en provenance de Saint-André-le-Gaz et Grenoble prévu à 8h33 est annoncé avec une heure de retard.

6 heures 30 - La direction de la SNCF annonce un trafic très perturbé ce jeudi 5 décembre en Auvergne-Rhône-Alpes avec en moyenne 1 TER sur 20 en circulation, 1 TGV sur 7 et 1 train Intercités sur 8. Entre Lyon et Paris, il n'y a que 3 allers/retours ce jeudi au lieu de 22 habituellement. Sur les lignes régionales, des autocars de substitution (613 pour l'ensemble de la région) sont mis en place afin d'assurer 23% des liaisons. Les infos ligne par ligne sont à retrouver sur le site des TER de la région Auvergne-Rhône-Alpes où la compagnie ferroviaire invite les voyageurs "à privilégier d’autres modes de déplacement".

A Grenoble, pas de tramway ce jeudi sur les lignes C, D et E, ni de bus sur les lignes C2 et Flexo 66. Pas non plus de bus sur les lignes Proximo 12, 13, 16, 19, 20, 22 et 25. Il y aura 1 tram toutes les 10 et à 12 minutes sur les lignes A et B et le trafic s'arrêtera un peu avant 20 heures.

Source : TAG - TAG

Les manifestations prévues :

Grenoble : le cortège partira à 10 heures de la gare pour se rendre à l'anneau de vitesse du parc Paul-Mistral via l'avenue Alsace-Lorraine, le cours Jean-Jaurès, le boulevard Foch, l'avenue Albert Ier de Belgique et le boulevard Clémenceau.

Roussillon : 10 heures place de la République.

Bourgoin-Jallieu : départ 10h30 de la place Saint-Michel, puis un rassemblement à 13 heures devant le Médipole.

La Tour-du-Pin : rassemblement à 15h30 devant la Sécurité sociale rue d'Italie.