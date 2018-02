L'Indre-et-Loire est en vigilance orange à la neige et au verglas pour la journée de vendredi. Du coup le ramassage scolaire est de nouveau suspendu. On attend en cumul, entre 2 et 4 centimètres de neige, de la neige qui peut se transformer en pluie verglaçante.

L'Indre-et-Loire est donc placé en vigilance orange à la neige et au verglas. On attend pour la matinée de vendredi, de nouvelles chutes de neige, avec des cumuls entre 2 et 4 centimètres. L'épisode neigeux va débuter vers 7h ou 8h et se poursuivre jusqu'en début d'après-midi selon la station Météo-France de Parçay-Meslay. La neige va arriver par l'ouest et pourrait se transformer en pluie verglaçante en fonction des températures.

Les minimales pourraient atteindre par endroit les -4 à -5° (le record étant enregistré à Saunay ce jeudi matin près de Château-Renault, avec - 10°). Avec la remontée des températures, les chaussées sont relativement sèches, mais la neige pourrait se transformer en pluie verglaçante en passant d'ouest en est, à la faveur de brouillards givrants qu'on pourrait retrouver ici ou là.

L'Indre-et-Loire est en vigilance orange jusqu'à vendredi tout comme 26 autres départements © Visactu

Transport scolaire suspendu pour la 4e fois

Au regard de ce nouvel épisode neigeux, la Région a décidé de suspendre de nouveau les transports scolaires dans les 6 départements de la Région Centre pour le 4ème fois (De Mardi à Vendredi).

Un salage préventif sera aussi effectué cette nuit sur les chaussées par les équipes de viabilité hivernale. Par ailleurs, de nouvelles mesures de restrictions de circulation concernant les poids-lourds pourraient être prises dès ce soir sur l'A10 par la Préfecture d'Indre-et-Loire.