DIRECT - Suivez l'évolution des perturbations de ce vendredi de grève à la RATP

Paris, Île-de-France, France

La grève à la RATP de ce vendredi 13 septembre 2019 commence à la prise de service. Cette journée s'annonce très difficile dans le métro avec 10 lignes coupées et de très grosses perturbations sur les autres lignes. Il y a des stations fermées. Le trafic des bus, tram et RER A et B est très fortement touché. Avec cette grève, les syndicats veulent faire pression sur le gouvernement qui planche sur la réforme des retraites.

Ce qu'il faut retenir

Fermeture de 10 lignes de métro : 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13

Ouverture partielle et grosses perturbations sur les autres lignes de métro, de bus et de tram

Trafic très perturbé et fermeture du RER A et B en dehors des heures de pointe

Suivez notre direct

6h39 : Les lignes 1 et 14 du métro, qui sont automatisées, fonctionnent normalement.

6h35 : Il y a déjà 71 kilomètres de bouchons cumulés sur les routes d'Ile-de-France. C'est plus que d'habitude.

6h30 : C'est le début de l'heure de pointe. Jusqu'à 9h30 dans le métro, il y aura 1 train sur 3 sur les lignes 4, 7 et 8. Un train sur 4 pour la ligne 9. Pour les RER : 1 sur 3 pour le RER A et 1 sur 4 pour le RER B. Attention à 9h30, c'est fini, il n'y aura plus de train et certaines stations seront même fermées.

6h20 : Bouchon à Neuilly-sur-Seine après la sortie de l'A14

6h10 : Selon Stéphane, auditeur de France Bleu Paris, l'A15 et N315 sont déjà beaucoup plus chargées que d'habitude. Deux fois plus, selon Stéphane qui était à l'arrêt au niveau du viaduc de Gennevilliers. Le périphérique roule bien pour l'instant. Sur l'A6, ça roule plutôt bien aussi.

6h00 : C'est vert sur la route. Profitez-en, ça risque de ne pas durer. Bon courage !

5h50 : Vous pouvez encore décider de prendre un transport alternatif : scooters, vélos, trottinettes. Pour réussir il vous faudra un peu de chance. Ils vont être pris d'assaut mais ça se tente. Et en plus, on vous dit comment faire pour avoir des réductions.

5h40 : Vous avez choisi malgré la grève de prendre un métro, un RER, un bus ou un tram. Attention les lignes de métro qui ne sont pas fermées (sauf la 1 et la 14) et les RER A et B ne fonctionnent qu'aux heures de pointe autrement dit entre 06h30 et 9h30 ce matin. Ce soir vous pourrez les prendre entre 17h00 et 20h00. Pour ne pas vous casser le nez devant une grille fermée lisez notre article prévisions.

5h30 : Vendredi noir si vous devez vous déplacer en transports en commun aujourd'hui. Pour vous aider France Bleu Paris vous propose un point trafic toutes les 7 minutes un moyen de prendre le pouls de ce vendredi 13 et de faire les bons choix pour vous déplacer au mieux.

Bonjour à tous