DIRECT - Suivez notre matinale spéciale pour l'inauguration de la nouvelle gare de Rennes

Après trois ans et demi de travaux, la nouvelle gare de Rennes est inaugurée ce mercredi 03 juillet. Matinale spéciale sur France Bleu Armorique de 06h00 à 09h00 à vivre en direct sur notre site. Au programme : photos, vidéos, réactions et invités.

Rennes, France

Ce mercredi 03 juillet marque la fin officielle des travaux, et l'inauguration en grande pompe de la nouvelle gare de Rennes après trois ans et demi de chantier. Une gare moderne et fonctionnelle pour accueillir les nombreux voyageurs qui empruntent la LGV (Ligne à Grande Vitesse), et les touristes de passage dans la capitale bretonne. Vous pouvez retrouver la nouvelle gare en images sur notre site.

Pôle d'échanges multimodal de Rennes - Vue aérienne (Juin 2019) - SNCF Gares & Connexions - AREP / Photographe : Mathieu Lee Vigneau

On vous fait vivre cette journée sur francebleu.fr, mais aussi sur nos antennes avec une matinale spéciale de 06h00 à 09h00.

Suivez en direct l'inauguration de la nouvelle gare de Rennes

Notre premier invité ce matin, Cyril Laurent président de l’UNSA SNCF Bretagne. Il est venu nous rejoindre dans notre station éphémère à la gare de Rennes.

"On air" comme on dit dans le métier. Les micros sont allumés depuis la gare de Rennes © Radio France - Laetitia Cherbonnel

C'est la nuit que la nouvelle gare de Rennes est la plus belle.

Venez voir nos journalistes, animateurs et techniciens dans le hall d'accueil de la gare de Rennes :

Nos équipes sont prêtes un peu avant 06h00 pour notre matinale spéciale.

Coût des travaux, 130 millions d'euros financés principalement par la SNCF, Rennes Métropole, la région Bretagne et l'Etat.

Vue aérienne de la gare du pôle d'échanges de la gare de Rennes (Juin 2019) - DR

Les travaux ont duré plus de trois ans et demi et laissent place à un bâtiment original avec son toit innovant en forme de bulles d'air ondulées. Voici un aperçu en accéléré du chantier titanesque :

130 000 voyageurs sont accueillis chaque jour dans cette gare devenue un véritable pôle d'échanges multimodal pour les TER, TGV, métro, bus, autocar, taxis et vélo.

Le programme de notre matinale spéciale

De 06h00 à 09h00, Bruno Gaulin et Eric Bouvet seront en direct de la gare de Rennes pour une émission spéciale avant l'inauguration officielle à 17h00.

Au programme : des reportages pour vous faire découvrir cette nouvelle gare, les changements dans le quartier, mais aussi les travaux. Les réactions en directs des usagers mais aussi des interviews de ceux qui font vivre la gare au quotidien.

De nombreux invités

Nous recevrons aussi sur notre plateau délocalisé de nombreux invités pour nous parler de ce nouveau bâtiment désormais inscrit dans le quotidien des rennais et des bretons :

6h20 : Cyril Laurent président de l’UNSA SNCF Bretagne

6h50 : Pascal Croce directeur de projet pour la SNCF Gare et connexions

7h20 : Christophe Gauthier directeur de développement à Déméter Concessions

7h50 : Christelle Pujol directrice du TGV Atlantique

8h20 : Nathalie Appéré maire de Rennes

8h50 : Gérard Lahellec vice-président conseil régional de Bretagne en charge des transports

N'hésitez pas à venir nous voir et à nous faire part de vos impressions. Notre studio est dans le hall d'accueil de la gare, près de la sortie de métro.

Pôle d'échanges multimodal de Rennes - (Juin 2019) - SNCF Gares & Connexions - AREP / Photographe : Mathieu Lee Vigneau

Des animations tout au long de la journée

L'inauguration officielle aura lieu à 17h00 en présence de la ministre des Transports Elisabeth Borne, du ministre breton des Affaires Étrangères Jean-Yves Le Drian, et le directeur de la SNCF Guillaume Pépy. Une inauguration en musique avec l'Orchestre symphonique de Rennes.

Mais avant, la Ville de Rennes invite les habitants à découvrir la gare et les espaces publics attenants à partir de 12h00, à travers une vaste programmation et de nombreuses animations.

Parvis nord

Le festival Transat en ville organise plusieurs concerts sur la terrasse des jardins de la gare :

12h00 – 15h00 : DJ Leissen

15h00 – 18h00 : DJ Ajax Tow

18h00 – 22h00 : DJ Dupont

Gare routière

Plusieurs animations sont proposées à partir de 12h00 pour découvrir la gare routière qui s'est aussi modernisée.

Au programme : Car-musée, simulateur de conduite et jeux concours, à la découverte de la nouvelle gare routière.

Parvis sud

Des stands de galettes et crêpes, bagels, sandwichs, pâtisseries, glaces (commerçants de la gare) seront sur place si vous avez une petite faim dès 12h00.

Des concerts sont également prévus :

14h00 : Une sieste musicale

17h00 : Boum pour petits et grands : une programmation I'm from Rennes

19h00 : Eighty : concert disco rock

20h00 : Saro : concert beatbox loopstation

Puis à 22h00 une séance exceptionnelle en partenariat avec le cinéma Arvor de Rennes, avec la diffusion sur écran géant du "Crime de l'Orient Express" (Kenneth Brannagh, 2017).