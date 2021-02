DIRECT - Verglas : vos conditions de circulation en Bretagne ce vendredi matin

Il était attendu, il est bien là. Le verglas a recouvert les routes bretonnes dans la nuit du jeudi 11 février au vendredi 12 février. Les départements des Côtes-d'Armor, du Morbihan et du Finistère sont placés en vigilance orange neige et verglas jusqu'en milieu d'après-midi. Les déplacements sont fortement déconseillés en raison du risque de glissades.

Suivez en direct l'évolution des conditions de circulation en Bretagne

5h30 : Les secours appellent à la plus grande vigilance. Les pompiers du Finistère, des Côtes-d'Armor, du Morbihan et d'Ille-et-Vilaine évoquent une nuit très compliquée sur les routes. Aucun blessé grave ne serait à déplorer, mais de nombreuses voitures sont parties au fossé. Des camions sont bloqués un peu partout dans le Morbihan.

5h : Déjà des complications sur plusieurs axes. La circulation serait très compliquée autour de Pontrieux dans les Côtes-d'Armor mais également sur la D788 entre Lannion et Perros-Guirec. Circulation délicate aussi autour de Locminé sur la D767 dans le Morbihan et entre Ploërmel et Josselin.

La carte de la circulation dans les Côtes-d'Armor à 5h du matin. - Département des Côtes-d'Armor

4h55 : Conseils de Québecois. Sur l'antenne de France Bleu, Steve, Québecois et habitant du Trégor donne quelques conseils aux automobilistes bretons : pas question de rouler à plus de 60km/h sur les grands axe, on garde ses distances, on privilégie le frein moteur et en cas de dérapage : on évite la pédale de frein, on se met au point mort et on tient bien le volant !

4h45 : Plusieurs restrictions sont en vigueur pour les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes. Les chauffeurs doivent réduire leur vitesse de 20km/h par rapport à la vitesse autorisée sur les routes nationales et départementales bretonnes. Circulation interdite aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur l'ensemble des Côtes-d'Armor.

Ces camions sont interdits de circulation sur la RN12 entre la jonction avec la N176 et Morlaix et sur la N164 entre la jonction avec la N12 et la jonction avec la N165. Des zones de stockage sont en place pour la N12 en direction de Saint-Brieuc à l'aire de Carmoran et à Plouigneau. Il en existe deux pour la N164 en direction de Rennes à Carhaix et en direction de Loudéac aux Landes d'Iffet.

4h30 : Les transports scolaires ne seront pas assurés par les cars de BreizhGo dans la région. Le département des Côtes-d'Armor invite les parents à garder leurs enfants à la maison si ils le peuvent.

Dans le Morbihan, les zones les plus glissantes se trouvent dans l'ouest du département, à Lorient, Pont Scorff, Guiscriff ou Gourin. Dans le Finistère, le verglas est généralisé et il est particulièrement présent dans le nord-est du département.

Jeudi soir : De nombreux poids lourds se sont retrouvés bloqués sur la RN12 entre Brest et Rennes. En début de soirée, Bison Futé annonçait que l'axe était bloqué à la circulation à hauteur de Louargat.

Sur sa page Facebook, le maire de Ploeuc-l'Hermitage (Côtes-d'Armor), Thibaut Guignard annonçait l'ouverture de la salle multifonctions de sa commune pour accueillir des automobilistes bloqués sur la RD700 en raison du verglas à hauteur de l L'Hermitage-Lorge.