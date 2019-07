DIRECT - Vivez l'inauguration du nouveau tramway à Caen sur France Bleu

Après 18 mois de travaux, le nouveau tramway est inauguré à Caen samedi 27 juillet. Ce tram sur rails succède au TVR, lancé en 2002 et devenu rapidement obsolète. Suivez cette journée spéciale sur cet article et sur l'antenne de France Bleu Normandie avec des directs et des invités.

Caen, France

Il était très attendu, le voici enfin ! Le nouveau tramway à Caen est inauguré samedi 27 juillet, après de longs mois de travaux et plusieurs semaines de tests. De nombreuses animations sont prévues. Le tram est gratuit tout le week-end. Suivez notre direct sur notre site et en écoutant France Bleu Normandie.

5h : Les premiers voyageurs sont montés dans les rames du nouveau tram. 3 lignes sont maintenant desservies : la T1 entre Hérouville-Saint-Clair et Ifs - Jean Vilar, la T2 entre Caen - Campus 2 et Caen - Presqu'île et la T3 entre Caen - Château Quatrans et le collège Hawking de Fleury-sur-Orne.