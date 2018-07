France/Croatie en finale du Mondial de foot ce dimanche : à Besançon, plus de 10.000 personnes sont attendues à la fan zone au stade Léo Lagrange. La circulation en cœur de ville est évidemment modifiée. Les centres-villes de Morteau, Vesoul et Lons-le-Saunier sont fermés également.

Plusieurs centre-villes sont fermés à la circulation en Franche-Comté pour cause de finale de coupe du monde de football ce 15 juillet.

Franche-Comté, France

A Besançon, la fan-zone est installée au stade Léo Lagrange. La capacité d'accueil a été portée à 10.3000 spectateurs. En voiture, le stationnement est possible parkings Léo Lagrange, Mallarmé et palais des sports. Vous pouvez aussi prendre le bus, d'autant que la ligne 3 du réseau Ginko est renforcée. Le stade ouvre ses portes à 15H et les ferme dix minutes avant le coup d'envoi, donc à 16h50.

A Besançon, la circulation des bus est maintenue mais déviée ce dimanche 15 juillet pour éviter la place du Huit-septembre. © Radio France - Anne Fauvarque

Si vous voulez redescendre en centre-ville après le match, ou vivre le match dans la Boucle, la circulation est interdite ce dimanche sur la place du Huit-septembre de 17h à 1h. Il n'y a aucun accès possible rue de la république à hauteur des banques, grande rue au droit de la rue d'Anvers, de la rue Moncey et de la rue du palais de justice. La circulation des bus est maintenue mais déviée pour éviter la place du Huit-septembre. Le tram sera interrompu entre les stations Battant et République de 18h50 à la fin du service.

La circulation des bus est maintenue mais déviée dans le centre-ville de Besançon en raison de la Finale du Mondial ce dimanche 15 juillet. Le tram est interrompu de 18h50 à la fin du service. © Radio France - Anne Fauvarque

A Morteau, la circulation est interdite au centre-ville, ce dimanche, de 15h30 à 23h. Le périmètre concerné s’étend du rond-point du Château Pertusier, au rond-point de la rue de l’Helvétie, et aux abords de l’Hôtel-de-ville. Une déviation est mise en place. Certains accès riverains sont maintenus.

A Vesoul, en Haute-Saône, la circulation et le stationnement sont interdits au centre-ville à partir de 16h30. Une fan-zone sécurisée avec un grand écran est installée parking Ravatin. L'ouverture des portes a lieu à 16h30. Les parkings publics sont accessibles et gratuits.

France-Croatie au stade de Lons-le-Saunier sur écran géant

A Lons-le-Saunier, dans le Jura, la Ville retransmet la Finale au stade municipal. L'ouverture des portes est à 15h. Des arrêtés de restriction de la circulation et du stationnement sont pris pour sécuriser l'accès au stade et au centre-ville. L'avenue du stade est fermée au niveau de l'office notarial, un peu après le rond-point. Les rues adjacentes dont celle de l'Argentelle le sont également. Le stationnement devant le stade est interdit.

Au centre-ville, à partir de 15h, les rues Jean Jaurès, Saint Désiré (partie basse), Lecourbe, Tamisier, Lafayette, de ronde et du commerce ainsi que la place de la Liberté sont coupées à la circulation, jusqu'à minuit. Le stationnement est interdit dès midi. L'accès au parking souterrain de la place de la Liberté est fermé de 14h à minuit.