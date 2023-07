Dispositif spécial pour le 14-Juillet sur les lignes de tram à Montpellier et Saint-Jean-de-Védas

À l’occasion des festivités du 14 juillet 2023, Montpellier Méditerranée Métropole et TaM mettent en place un dispositif spécial sur les lignes de tramway.

ⓘ Publicité

Montpellier

La fréquence des lignes 1, 2, 3 sera renforcée et le service des quatre lignes sera prolongé d’une heure environ. Le feu d’artifice sera tiré depuis le parc Georges Charpak, accessible via les lignes 1 et 3, à la station Port Marianne.

Plusieurs modifications de trajet sont prévues sur la ligne 3 pour des raisons de sécurité :

Une déviation depuis la station Port Marianne jusqu’à Place de France / Odysseum de 20h jusqu’à 23h30.

Une interruption du trafic entre la station Pablo Picasso et Pérols – Etang de l’Or et entre Pablo Picasso et Lattes Centre entre 20h et 23h30.

Pendant cette période, quatre navettes de substitution vont effectuer la liaison entre Pablo Picasso et les terminus de la ligne 3, Pérols Etang de l’Or et Lattes Centre. La station Pérols Centre ne sera pas desservie.

Saint-Jean-de-Védas

Le feu d’artifice sera tiré depuis le parc de la Peyrière, accessible via la ligne 2, descente à la station Saint-Jean le Sec.

La station Saint-Jean-de-Védas Centre ne sera pas desservie entre 22h et 23h30 pour des raisons de sécurité. La ligne 2 effectuera son terminus à la station Saint-Jean le Sec sur ce créneau horaire.

Un forfait spécial à 2 euros, valable pour un aller-retour sur le réseau TaM, sera disponible dans les distributeurs automatiques des stations de tramway ainsi que sur l’appli M’Ticket.