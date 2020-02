Dites au revoir à Patrick, le premier TVG de la SNCF, ce week-end à la gare de Lyon

Sa couleur orange a fait sa marque presque."Patrick", le tout premier TGV de la SNCF, prend sa retraite après quarante années de service. Pour l'occasion une tournée d'adieu est organisée dans plusieurs technicentres du groupe ferroviaire mais aussi dans des gares.

Une retraite après 40 ans de circulation

Patrick, comme le prénom du fils de son tout premier conducteur, est sorti de l'usine Alstom de Belfort en 1978 avant d'être mis en circulation pour la première fois en 1981, entre Paris et Lyon. Une inauguration en présence du président François Mitterrand. Le TGV 001 circulait alors à 260 km/h, puis à 270 km/h, un an plus tard. Une vraie révolution à l'époque. Après un dernier trajet le 14 décembre dernier, un Paris-Lille, Patrick s'arrête définitivement avec 13 478 014 km au compteur.

"Patrick", le premier TGV de la SNCF prend sa retraite © Radio France - Hajera Mohammad

Déco et couleurs d'époque

Ce mardi, Patrick s'est arrêté au technicentre du Landy à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et pendant toute la journée, les agents se sont relayés dans la rame pour monter à bord, se souvenir et découvrir l'exposition présentée dans le train. "C'est un train mythique, il a fait rêver plein de gamins qui sont devenus cheminot ensuite", explique Antoine Leroy, responsable de l'équipe de conduite. Jean-Claude, conducteur SNCF, a eu la chance de le conduire et nous décrit encore la déco "vintage et très années 80" à l'intérieur, avec du bleu, du orange, du marron. Sans oublier qu'à l'époque, il y avait des cabines téléphoniques et les voyageurs pouvaient fumer !

Jean-Claude et Antoine Leroy, conducteurs SNCF dans la cabine de Patrick, premier TGV de la SNCF © Radio France - Hajera Mohammad

Visites gratuites ce week-end pour le public

Le grand public pourra, lui aussi, dire adieu à Patrick, ce samedi 29 février et dimanche 1er mars de 8 heures à 18 heures à Paris Gare de Lyon. Les visites à bord sont gratuites mais sur réservation sur ce site. Le train sera ensuite exposé le week-end suivant en gare de Lyon-Perrache.