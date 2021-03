Divagation d'animaux en Côte-d'Or : la SNCF et les agriculteurs main dans la main pour limiter les accidents

Plus de 3 000 kilomètres de voies ferrées traversent de nombreux territoires ruraux et agricoles en Bourgogne-Franche-Comté. Cela donne parfois lieu à des collisions entre des trains et des animaux qui divaguent. La SNCF et les agriculteurs ont signé une convention pour réduire les risques.

SNCF Réseau, gestionnaire du réseau ferré national, a pour principal objectif d’assurer la sécurité et la régularité des trains circulant sur le réseau. En Bourgogne-Franche-Comté, plus de 3 000 kilomètres de voies ferrées traversent des zones agricoles. Mais en 2020, on y a déploré 100 incidents sur le réseau ferroviaire régional dûs aux animaux d’élevage dont 5 collisions et 95 divagations, entraînant près de 100 heures de retard et 256 trains impactés.

Huit incidents en Côte-d'Or à cause d'animaux d'élevage

Pour la Côte d’Or, en 2020, 8 incidents, dont 1 collision avec une vache dans le secteur de Thenissey et 7 divagations ont été recensés générant 17 heures de retard pour 15 trains impactés.

Afin de limiter ces divagations et d’améliorer la régularité des trains, Vincent Lavier, Président de la Chambre Départementale d’Agriculture de la Côte d’Or et Jérôme Grand, Directeur territorial SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté ont signé ce mercredi 10 mars 2021 un protocole d’accord d’une durée de deux ans.

L’objectif de l'accord : réduire les incidents avec les animaux d'élevage

Chaque année, trop d'incidents sont répertoriés sur le réseau ferroviaire de la région du fait de divagations d’animaux d’élevage. Ces incidents portent préjudice à la fois à SNCF Réseau et ses clients, mais aussi aux éleveurs et propriétaires des animaux tant d’un point de vue juridique, financier que moral.

Depuis 2018, SNCF Réseau mène une étude avec pour objectif de synthétiser les principales données et indicateurs sur les incidents avec les animaux, tous types confondus (sauvages, élevages et domestiques).

Cette étude a permis de mettre en lumière les trois lignes ferroviaires qui sont le plus impactées par les incidents dus à la divagation d’animaux d’élevage :

1) Nevers - Chagny,

2) Paris - Lyon,

3) Dole - Belfort.

SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté ont signé ce mercredi 10 mars une convention de partenariat afin de limiter ces incidents liés aux animaux d’élevage et d’améliorer la régularité et la sécurité des trains. - SNCF Réseau

SNCF Réseau et la Chambre Départementale d’Agriculture de la Côte d’Or ont donc décidé de s’engager dans une démarche conjointe avec un plan d’actions pluriannuel pour limiter les divagations d’animaux d’élevage sur le réseau ferré. Cet accord de coopération, qui est le premier de ce type en région Bourgogne-Franche-Comté, a pour objectifs :

- la définition et la mise en oeuvre d’actions de communication et de sensibilisation aux enjeux liés aux divagations d’animaux sur le réseau ferré,

- l’accompagnement de SNCF Réseau dans ses démarches de prévention des divagations auprès de la profession agricole,

- la mise en place d’expérimentation explorant les champs d’applications possibles des nouvelles technologies au service de la profession agricole pour accompagner la surveillance des clôtures des pâtures.

Des passagers d'un train obligés de prendre un bus après une collision de leur rame avec une vache © Radio France - Thierry LINDAUER

Des actions communes et concrètes

Pour permettre de favoriser le dialogue et la réflexion entre les parties, un comité de suivi sera mis en place. Il constitue l'instance de dialogue principale et de pilotage des actions communes entre la profession agricole représentée par la Chambre départementale d’Agriculture de Côte d’Or, et la Direction Territoriale SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté.

Ce comité de suivi, qui se réunira à minima une fois par trimestre, aura pour mission de :

- Définir une feuille de route annuelle portant notamment sur les actions communes, leur mise en oeuvre, leur financement et leur suivi,

- Traiter tout sujet concernant les divagations des animaux d’élevage,

- Partager des actualités, des problématiques, des enjeux propres à chaque entité,

- Capitaliser et valoriser les retours d’expériences respectifs.

Un bilan des actions mises en place sera réalisé une fois par an.

A terme, le partenariat entre SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté et la Chambre Départementale d’Agriculture de la Côte d’Or a pour objectif d’être pérennisé au-delà des deux années initialement prévues.

Pour en savoir plus sur cette convention, rendez-vous à 7 h 30 ce jeudi 11 mars sur France bleu Bourgogne avec Vincent Lavier, le président de la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or